Nerea Barros se pone detrás de las cámaras para hablar del cambio climático

Rafaela Carlavilla

La actriz Nerea Barros debuta en la dirección con su cortometraje "Memoria", una historia sobre "la vorágine que estamos viviendo con el cambio climático", sobre "cómo los humanos destrozamos el planeta y generamos otros problemas", explica a Efe.

Un corto estrenado en la sección oficial de documentales de la 25 edición del Festival de Cine de Málaga que expone no solo las consecuencias del cambio climático, también la relación directa entre la pandemia y el calentamiento global, todo a través de un legado que un abuelo deja a su nieta.

La historia que cuenta "Memoria" es la de un abuelo que hace mucho tiempo fue pescador y sueña con volver a ver ese mar (el de Aral) en el que se crió. A su vez, su nieta quiere entrar en la memoria de ese abuelo para saber lo que es el mar, ya que ella se ha criado en un desierto.

A pesar de que Barros (Santiago de Compostela, 1941) tenía "muy claro" la historia que quería contar, le apeteció jugar con el puente de la ficción y la realidad: "Quería unos personajes reales que hubieran vivido esta historia y se mezclaran con la que yo escribí", declara.

El mar de Aral, un mar interior situado en Asia Central, era uno de los cuatro lagos más grandes del mundo y en la década de 1930 su superficie era de 67.000 km2. Se fue secando a partir de los años ochenta y ahora apenas cuenta con 10 por ciento de su tamaño original.

"Yo conocía la historia de lo que pasó en este mar y me pareció increíble que no se hubiera hablado de ella", resalta la actriz gallega, que cuenta que el proceso de creación del documental "no fue sencillo".

"Llevaba mucho tiempo detrás de este cortometraje, la preparación me llevó cerca de dos años porque tuve que ir a investigar la zona, ver dónde podíamos rodar, ya que Uzbekistán es complicado y luego encontrar al elenco, que yo pensaba que todos iban a querer, pero no, nos costó. Y lo conseguí gracias a una persona del Gobierno que me facilitó las cosas y me dijo con quien hablar", detalla.

"Memoria" es el principio de una trilogía de cortos que la actriz quiere rodar en diferentes partes del mundo que tienen que ver con la memoria, con los barcos varados, con las personas mayores y con el cambio climático.

"Tengo pendiente hacer uno en Argelia, pero entrar allí es muy difícil, y otro en Argentina, pero quería que este fuera el primero", puntualiza.

La gallega, que ya probó también la experiencia de la producción en los documentales de Hernán Zin, "2020" y "Morir para contar", admite que le ha picado el gusanillo a la dirección, y que, en cuanto termine de rodar los proyectos que tiene pendientes va a desarrollar una ficción que contará su experiencia como enfermera en una residencia de ancianos durante el confinamiento por el COVID, así como dos largometrajes documentales.

Mientras, está inmersa en el rodaje de la serie de ocho capítulos que dirige Paco Cabezas, "La novia gitana", en el papel de Elena Blanco: "Tengo una suerte enorme de tener un personaje tan bonito como este", asegura.