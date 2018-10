El neozelandés Noah Slee, promesa del neo-soul, anuncia concierto en Madrid

El artista neozelandés Noah Slee, considerado una de las promesas del neo-soul, actuará el próximo 11 de octubre en el Café Berlín de la capital española dentro del ciclo 981Heritage SON Estrella Galicia.

Residente en Berlín desde hace 4 años, dos trabajos dan muestra de su gusto por la experimentación musical: el EP "To Your Inner Hippie & Cos You Fly As F××k" (2016) y su primer álbum de larga duración, "Otherland" (2017).

A su llegada a Madrid ya es posible escuchar también "Maybe", en colaboración con el productor alemán Delusion y anticipo del segundo álbum de estudio de su carrera, que verá la luz el año que viene, según la nota de prensa.

Amante de la música de Thom Yorke y Daft Punk, Slee se presenta en todos ellos como abanderado del r&b progresivo y la electrónica "indie", en un estela soul semejante a la del afamado James Blake, aunque con un tratamiento más orgánico de su espiritual voz y de su falsete.

Las entradas para asistir al concierto se encuentran ya a la venta a través de SON Tickets, a 13 euros en compra anticipada.