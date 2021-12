Nazismo y capitalismo, dos crisis de ayer y hoy, a partir de Max Aub

Maite Pérez Astorga ha adaptado y dirige el texto de Max Aub, "De algún tiempo a esta parte", un monólogo que ha complementado con otro, escrito por ella, una pieza sobre la realidad actual, que lleva a confluir en el tiempo a dos mujeres de épocas distintas, que parecen tener muchas cosas en común.

María Pujalte y Ana Rujas protagonizan "De algún tiempo a esta parte... Fracaso?" que se estrena del 22 de diciembre al 30 de enero en el Teatro Español, un texto "sencillo, profundo, en el que me venía la imagen de mi abuela", ha explicado este viernes en rueda de prensa Pérez Astorga, que yuxtapone una dramaturgia contemporánea con el monólogo original.

Max Aub escribió en 1939, en los primeros meses de su exilio republicano en París esta obra que describe la situación de extrema angustia de una mujer, que tras la anexión de Austria a la Alemania nazi se ve despojada de todo al tener sangre judía, ella que podría haber votado a los nazis.

A partir de ahí la directora hizo una reflexión personal sobre qué es la libertad y cómo la vive ella misma. "Me resultó difícil responder a la pregunta" en un momento en el que la hiper información parece controlarlo todo.

Un viaje interior que confía que sea una invitación a la reflexión y a mirar al pasado, para que los que "nos precedieron nos alumbren", pues considera que falta perspectiva y hay que mirar hacia atrás en busca de luz, en una sociedad plagada de estímulos tecnológicos.

Su preocupación era no caer en el autorretrato, "me fui desnudando dentro de mi propia sombra para encontrar discernimiento hasta que fue apareciendo el personaje", comenta sobre el proceso creativo, hasta que llegó el momento en el que aparecieron paralelismos entre ambos personajes, el suyo y el creado por Aub.

Para ello establece un "tablero de juego con pistas a lo largo de la obra", que permitirán a esta dos mujeres confluir a pesar de pertenecer a dos épocas muy distintas, finales de los años 30 del siglo pasado y el siglo XXI.

"Dos personajes que están lejos temporalmente en lo material, pero en lo intangible están muy cerca", apunta.

María Pujalte encarna a Emma, una mujer que para no volverse loca dialoga con su marido sobre el mundo y la situación de ese momento. La actriz cuenta que conocía el monólogo, "me mataba cuando lo leía y me dio mucho vértigo y emoción cuando me lo propusieron".

El espectáculo es una producción del Teatro Español, Vania y ProducionesOff, que dirige la actriz Mónica Regueiro que ha resaltado el hecho de que se trate de una función con un 90 por ciento del equipo compuesto por mujeres.

Un texto esperanzador, ha señalado, que invita a la reflexión en un momento de crispación, donde se invita a valorar el punta de vista del otro, "quizá no hemos aprendido tanto con el paso del tiempo".