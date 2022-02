Nazario: Gallardo siempre ponía un poco de cordura en la locura de El Víbora

El historietista Nazario Luque, creador de Anarcoma y que formó parte del equipo que a principios de los ochenta impulsó la revista El Víbora, ha recordado este martes a Efe que el dibujante Miguel Gallardo, fallecido ayer, "era el único que ponía un poco de cordura en aquella redacción donde reinaba la locura".

De generaciones diferentes, Nazario (1944, Castilleja del Campo, Sevilla) y Gallardo (Lleida, 1955) coincidieron en "El Víbora", que puso en marcha Josep María Berenguer en torno a la editorial La Cúpula, pero mientras el dibujante andaluz y su grupo eran la representación de la anarquía creativa y en las entregas, el autor de "María y yo" se tomaba ya las cosas bastante más en serio.

"Era mucho más joven, venía de (el semanario) Disco Expres. Nos movíamos en ambientes distintos. Al principio teníamos reuniones en la redacción, donde se hablaban de los temas que se iban a tocar en los especiales, aunque luego esa peña se fue diluyendo. Gallardo fue siempre un profesional, tenía una capacidad de trabajo enorme y una gran entrega, mientras que la mayoría éramos caóticos y sin orden", ha rememorado Nazario en declaraciones a Efe.

Ese capacidad, subraya el dibujante sevillano, le permitió moverse perfectamente en ambientes más diferentes, del cómic underground a publicaciones "respetadas".

"Era un tío mucho más sistemático que los demás, tanto dentro de 'El Víbora' como para sus otros encargos para la prensa, nada que ver con Juanito Mediavilla (con el que creó 'Makoki'), que era más anarco en su trabajo. Ha sido uno de los comiqueros que se tomaron la profesión en serio desde el principio", ha resaltado Nazario.

Aunque no le gusta nada el "culto a la necrofilia" que se produce en el mundo artístico cuando fallece algún creador, el dibujante de Anarcoma lamenta profundamente la muerte de Gallardo a consecuencia de un tumor cerebral, enfermedad cuyos primeros indicios y tratamientos el dibujante no dudo en plasmar en un testimonial libro "Algo extraño me pasó camino de casa", publicado a finales de 2020 en mitad de la pandemia.

"Cuando hace unos meses pasó por casa junto a Manuel Rubiales todavía estaba de buen ver. Estuvimos hablando, me dijo que daba paseos y seguía dibujando (dibujos que colgaba en las redes) pero luego la cosa se debió precipitar, sufrió me parece algún ictus, y quiso casarse in extremis con su compañera -Karin- como yo hice con mi pareja, Alejandro, cuando estaba a punto de morir", ha explicado Nazario.