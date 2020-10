NAVARRA.-La gira 'Best of be festival' llega este martes al Teatro Gayarre con tres propuestas

La gira 'Best of be festival' llega este martes, a las 19 horas, al Teatro Gayarre de Pamplona ofreciendo tres propuestas con nuevas formas de explorar las artes escénicas.

Con motivo del confinamiento, 'Be festival' decidió posponer su edición presencial planteando la versión online 'BEatHOME', ideada con los artistas que iban a participar en edición 2020.

Ahora 'Best of be festival' presenta tres espectáculos de su edición digital, combinando piezas en vivo con propuestas que se podrán ver online.

El programa de este año se compone de espectáculos específicamente creados desde y para el confinamiento, propuestas que exploran la posibilidad de crear desde el encierro cuestionando los límites del aislamiento.

En esta edición, "vuelve con tres obras que navegan entre disciplinas y géneros traspasando fronteras lingüísticas con un programa accesible y diferente", ha destacado el Teatro Gayarre en un comunicado.

Así, con el objetivo de trasladar la experiencia del 'Be festival', se podrán ver espectáculos de Irlanda, Bélgica y España. Además de las propuestas escénicas, se ha organizado un programa paralelo de talleres con los artistas en gira, dando la oportunidad al público de conocer su trabajo de primera mano.

En concreto, la primera propuesta escénicas es Stickman, de Squarehead Productions. En escena un hombre tumbado y un palo, al fondo, una pantalla de televisión se enciende. A través de una transmisión constante de frases proyectadas en la pantalla, se genera un extraño diálogo entre la televisión, el hombre y el palo. Una tragedia cómica en forma de espectáculo circense con el artista irlandés Darragh McLoughlin de Squarehead productions.

La segunda propuesta es 'Shan Shui'. Propone una deriva por un paisaje imaginado trascendiendo el confinamiento y la imposibilidad de contacto con la naturaleza durante el encierro. Edurne Rubio y María Jerez crearon este 'site specific' en respuesta al confinamiento para 'BEatHOME', versión digital del 'Be festival' durante la pandemia.

La tercera propuesta es 'Conferencia espectacular', una particular 'masterclass' sobre las artes escénicas interdisciplinares, a través de texto, manipulación de objetos, acción coreográfica y teatro de sombras. Un tour audiovisual por la historia del teatro no convencional a través de las experiencias del artista escénico David Espinosa.

Además, se ha organizado un taller presencial con Darragh McLoughin bajo el título 'Re framing - La arquitectura del proceso creativo'. Será este martes de 10 a 12 horas con un máximo de 10 participantes. El taller se realizará en la escuela Butaca 78, del edificio Iwer.

También se ha organizado un taller online a través de la plataforma Zoom con David Espinosa, de 'Conferencia espectacular'. Será el miércoles de 16 a 18 horas con un máximo de 12 participantes.