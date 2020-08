NAVARRA.-El Museo Universidad de Navarra abrirá su nueva temporada el 10 de septiembre con una exposición de Isabel Baquedano

El Museo Universidad de Navarra (MUN) estrenará su nueva temporada con la inauguración de la exposición 'De la belleza y lo sagrado', de la artista navarra Isabel Baquedano, en colaboración con el Museo de Navarra y el Museo de Bellas Artes de Bilbao. La muestra podrá visitarse en las sedes de ambos museos navarros desde el próximo 10 de septiembre. A esta propuesta, se suma la muestra del artista brasileño Vik Muniz que se inaugura el 23 de septiembre.

Dentro de la nueva normalidad, el Museo Universidad de Navarra ha adaptado sus espacios y las condiciones de los eventos a la nueva normativa con el fin de crear un espacio seguro. Un entorno que irá adaptándose a las nuevas circunstancias en cada momento con especial atención a la experiencia de los asistentes y la seguridad de todos.

Para ello, ha recomendado la compra online de entradas. A través del link habilitado en cada una de las iniciativas, el usuario podrá realizar su compra por butacas individuales con separación entre ellas. Se solicita al comprador que facilite su nombre, correo electrónico y teléfono para solucionar cuestiones relativas a su ubicación en sala o para informarle de cualquier eventualidad.

Debido a las restricciones actuales de reparto y difusión de materiales impresos, el folleto general de programación estará disponible para su consulta y descarga en el Museo a través de códigos QR y en el link: https://www.munencasa.es/programacion/. Esta nueva plataforma del Museo acerca al usuario la programación, la colección, vídeos inéditos de artistas que han pasado por el MUN y artículos que muestran las líneas de trabajo del Museo.

EXPOSICIONES DE ISABEL BAQUEDANO Y VIK MUNIZ

El 10 de septiembre se inaugura 'De la belleza y lo sagrado', primera retrospectiva de la pintora navarra Isabel Baquedano (Mendavia, 1929 - Madrid, 2018). Esta exposición, coproducida entre el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo Universidad de Navarra y el Museo de Navarra, se podrá visitar simultáneamente en Pamplona en las sedes de ambos museos hasta el 10 de enero. Para acercar la muestra al público en general, Ángel Bados, comisario de la muestra junto a Miriam Alzuri, ofrecerá una masterclass.

En torno a esta primera retrospectiva de la artista navarra, ambos museos han organizado un programa de actos como la mesa redonda con los discípulos de Isabel Baquedano, que tendrá lugar el 16 de septiembre en el Museo de Navarra, o el concierto 'Bella Mía. Música en torno a Isabel Baquedano' que ofrecerá el MUN el miércoles 21 de octubre.

El miércoles 23 de septiembre, se presentará la nueva exposición del artista brasileño Vik Muniz (Sao Paulo, 1961), que recoge una selección de trabajos del artista, haciendo hincapié en sus últimas series. Muniz reinterpreta y relee obras icónicas de la historia universal, así como fotografías familiares, utilizando diversos materiales como el chocolate, basura e incluso microogranismos. Con todo ello crea nuevas imágenes, generalmente con un carácter escultórico y tridimensional, a partir de las cuales se genera la obra final, que para el artista es siempre una fotografía.

El comisario de esta muestra, organizada junto a la Foundation for the Exhibition of Phtography, Arthur Ollman, acercará su contenido al público en una masterclass gratuita, antes de la apertura de salas el día de la inauguración.

En torno a esta exposición y los temas que aborda, la artista Rosell Meseguer presentará su obra 'Quadra minerale. Tierras raras y minerales críticos', un acercamiento a los minerales críticos y su uso actual en la tecnología que nos rodea.

Hasta el mes de enero, se podrá seguir visitando la exposición 'Universos' del artista David Jiménez, así como la exposición permanente de la colección 'José Ortiz Echagüe' del Museo Universidad de Navarra.

MÚSICA Y DANZA

En el ámbito de las artes escénicas y música, la temporada comenzará el 18 de septiembre con el concierto 'Quiero mucho más' a cargo de Colectivo Panamera.

Del 8 de octubre al 27 de noviembre se celebrará una nueva edición del ciclo 'Museo en Danza', centrado en la creación dancística contemporánea. Kukai Dantza pondrá en escena el 10 de octubre 'Gauekoak', última parte de la trilogía 'A puerta cerrada' que dio comienzo el pasado mes de junio en el MUN. El 23 de octubre, Zuk Performing Arts presenta su nueva creación 'A metro y medio', creada específicamente para las salas expositivas del Museo.

El 6 de noviembre, Israel Galván transformará en danza una de las piezas más internacionales de la música española, 'El Amor Brujo'. El 12 de noviembre, el coreógrafo y bailarín Pau Aran Gimeno presenta 'Lettre d'amour', un solo coreográfico que nos descubre el universo del autor y pintor surrealista César Moro. Le acompaña en escena la actriz Consuelo Trujillo, con dramaturgia de Alberto Conejero.

El Premio Nacional de Danza en categoría de creación, Daniel Abreu visitará el MUN con varias propuestas. El jueves 19 de noviembre, presenta su último trabajo 'El hijo' y el sábado 21, estrena en salas expositivas 'Desde la ternura', una nueva creación fruto de un encargo del MUN. Abreu, acompañado por las bailarinas Dácil González y Carmen Fumero, tejen con su danza la ternura inspirándose en una fotografía de José Ortiz-Echagüe.

'Museo en Danza' concluirá con 'À un endroit du début' de Germaine Acogny, un solo en el que la que explora los sedimentos de su propia historia y de la propia África a través del prisma de la tragedia.

El ciclo suma a la exhibición propuestas formativas como el taller de danza contemporánea que impartirá Daniel Abreu el miércoles 18 y viernes 20 de noviembre, así como conferencias y masterclasses como la que el 8 de octubre ofrecerá Jon Maya, director de Kukai Dantza.

CINE

La programación de cine continúa la línea abierta en los últimos años presentando una serie de películas premiadas en algunos de los principales festivales del mundo, que serán estreno riguroso en Pamplona. Así, se proyectarán los últimos trabajos de algunos de los más importantes cineastas reconocidos internacionalmente como Angela Schanelec, Frank Beauvais, João Nicolau, Jean-Gabriel Périot o Pedro Costa.

También este año el MUN recibirá destacadas visitas como la de la cineasta portuguesa Rita Azevedo Gomes, cuya última película 'Danzas macabras, esqueletos y otras fantasías' se presentará acompañada de un coloquio y de una masterclass.

También se presentará el número 3 de la revista argentina 'La vida útil', con la visita de sus jóvenes redactores junto al crítico australiano Adrian Martin, y se celebrará una ponencia en torno a las relaciones entre el western clásico y la fotografía primitiva estadounidense, a cargo de los profesores de la Universidad Complutense de Madrid Alicia Parras y Ricardo Jimeno.

Por último, se van a retomar algunos de los títulos que fueron programados el cuatrimestre pasado pero que el confinamiento prolongado obligó a aplazar.

Por otro lado, dentro de 'Programas Públicos' se celebrará la conferencia 'El realismo en literatura y en pintura en el siglo XIX. Su influencia en la fotografía naciente', a cargo de Javier del Prado y José Antonio Millán, catedráticos en la Universidad Complutense de Madrid.