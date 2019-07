Natalia de Molina: "Si leo un guion y me acojono, ya es una buena base"

Antonio Martín Guirado

A sus 28 años, Natalia de Molina es ya uno de los grandes talentos del cine español, reconocido con dos premios Goya. Y este viernes defiende "522. Un gato, un chino y mi padre", donde interpreta a una joven con una agorafobia muy particular. "Si leo un guion y me acojono, ya es una buena base", asegura a con Efe.

"Me pongo todos los retos", afirmó la intérprete. "Si leo un guion y me acojono, ya es una buena base porque sé que voy a aprender. El éxito, para mí, es poder elegir lo que quiero rodar y quiero tocar todos los géneros. Quiero nadar para seguir creciendo", agregó la ganadora del Goya a la mejor actriz revelación por "Vivir es fácil con los ojos cerrados" (2013) y a la mejor actriz por "Techo y comida" (2015).

En la cinta, dirigida y escrita por Paco R. Baños, De Molina encarna a George, una enferma de agorafobia que convive con su gato sin poder salir más allá de un perímetro de 522 pasos de su apartamento. Sus interacciones sociales se limitan a su vecino amante (Manolo Solo) y al dependiente de una tienda oriental (Alberto Jo Lee).

La aventura para George comienza cuando su gato muere, y en su deseo de darle sepultura en un lugar especial, decide emprender un viaje a Portugal, su tierra natal, un trayecto en camioneta que le obligará a enfrentarse a su pasado.

"Me pareció una historia muy bonita, entrañable y profunda, dentro de ese tono naif y ese universo de realismo mágico", concedió la artista, a quien le atrajo el hecho de ponerse en la cabeza de "una mujer con tantas taras".

"Me cagué viva", dijo entre risas la actriz, quien calificó a George como "extravagante, antisocial y antipática".

"Me gusta que es como es, no intenta agradar y luego el público entiende por qué es así. Me sentí identificada porque todos tenemos nuestras taras y problemas con el pasado. Me gustaba su viaje de autodescubrimiento y de perdón hacia ella misma para seguir adelante", declaró.

Aunque no lo parezca, De Molina asegura que era "muy tímida" de pequeña, con niveles "muy antisociales". De hecho, se apuntó a teatro en el instituto como "terapia" para hacer frente a ese retraimiento, y allí descubrió que podía dejar atrás su propia identidad y abrazar la del personaje que interpretaba sobre el escenario.

"He tenido problemas de relacionarme con la gente por mi timidez, pero me dedico a esto y voy derribando muros. Esta profesión te activa el nivel social, pero lo he pasado muy mal. ¿Por qué tengo que ser así? No quería. Luchaba contra mí misma. Pero llega un momento en que lo aceptas y ese mensaje está en la película: hay que aceptarse para salir adelante", manifestó.

Si George pasa la mayor parte del día en su pequeño apartamento con su inseparable gato, De Molina sostiene que su gato y su perro en la vida real son como sus hijos. "Los necesito mucho", indicó.

"Tampoco podría vivir sin fotos de mi madre, de recuerdos? y sin mi videoconsola", agregó.

"522. Un gato, un chino y mi padre" llega a la cartelera española a la vez que "Spider-Man: Lejos de casa" y "Yesterday", pero la actriz confía en el "target" de su película.

"Esta historia es muy de autor, muy independiente y diferente. Contra 'Spider-Man' no se puede competir. Me gustaría que hubiera más oferta en las salas y que las películas pequeñas tuvieran una vida más larga", sostuvo.

Por eso, se conforma con que la cinta "sea vista, interese, guste y haya boca-boca".