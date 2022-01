Narcís Comadira: Para escribir poesía todavía necesito la visita de las musas

El poeta, dramaturgo y pintor gerundense Narcís Comadira, que celebra sus 80 años con la publicación de un nuevo libro de poemas, "Els moviments humans", escrito a modo de dietario durante los cinco últimos años, confiesa que para escribir poesía todavía necesita "la visita de las musas".

"Els moviments humans" (Edicions 62) está compuesto por dos piezas largas, una primera que da título al volumen y una segunda que es un monólogo dramático y que lleva por título "Fantasmes en la nit".

Ambas secciones dan forma, según ha explicado Comadira este viernes en la presentación a la prensa, de "un dietario poético que se fija, entre la maravilla y el horror, en cuarenta momentos de intensa conmoción".

En "Els moviments humans" hay algunos poemas, precisa el autor, que "hacen referencia a los hechos de octubre, noviembre y diciembre de 2017", cuando se produjo la consulta independentista y una parte del gobierno catalán huyó a Bélgica.

De hecho, uno de estos, "Bèlgica", está escrito a raíz de la manifestación de apoyo en Bruselas al presidente Carles Puigdemont, en la que el propio Comadira participó.

"Bruselas es una ciudad que nunca me ha acabado de agradar, pero he ido varias veces, y el hecho de que el gran Josep Carner vivió allí durante muchos años me la hace más simpática", ha confesado el autor, quien en sus versos considera que la pintura flamenca "cansa un poco" por su "perfección" y la falta de "la invención italiana".

Apunta, sin embargo, algunas excepciones como Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hans Memling, Hugo van der Goes, Pieter Brueghel o aquel "loco" de El Bosco, pero eso no evita que al final del poema proclame: "No estoy seguro que Bélgica sea un país para vivir/No estoy seguro que Bélgica sea un país para morir".

Dedicado últimamente más a las artes plásticas, en "Els moviments humans" es la primera vez que incluye uno de sus dibujos en uno de sus libros de poemas, realizado, revela Comadira, con la técnica de la "manera negra" o mezzotinta.

Asegura el artista que "no se debe leer este volumen como un dietario", porque a la hora de ordenar los poemas lo hizo "por orden alfabético del título" y para él lo importante es el poema en sí, la emoción que transmite y "no el pretexto o el motivo, como diría Cezanne".

Sin embargo, volviendo a octubre de 2017, nunca se le habrían ocurrido esos poemas si no hubieran sucedidos aquellos acontecimientos. "Me gusta que el poema pueda perdurar y aunque algún hecho concreto haya provocado el poema, éste no es una descripción", añade.

Sobre el futuro como poeta, Comadira confiesa: "Considerando que soy viejo y cada vez más gandul, es posible que sea mi último libro de poesía, y si de aquí a cinco años las musas son propicias, entonces habrá un nuevo libro de poemas".

El autor gerundense ha expresado su deseo de reunir en un volumen de poesía completa cuatro de sus libros de poesía: "Els moviments humans", "Manera negra", "Lent" y "Llast", todos englobados bajo el título de "Manera negra".