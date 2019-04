"¡Nae pasarán!" triunfa en el Festival de Cine de Derechos Humanos

"¡Nae pasarán!", del director belga-chileno Felipe Bustos Sierra, que cuenta la historia de los trabajadores de Rolls-Royce en Escocia que se negaron a reparar los aviones que apoyaron el golpe de Estado de Augusto Pinochet, ha resultado ganadora del Premio del Público en el 17 Festival de Cine de Derechos Humanos de San Sebastián.

La proyección de "¡Nae pasarán!" en el certamen donostiarra ha supuesto el estreno en España de este documental, basado en los hechos reales protagonizados en 1974 por empleados de la planta de motores Rolls Royce escocesa que no arreglaron los aviones enviados desde Chile cuando supieron que habían sido utilizados para bombardear el Palacio de la Moneda en septiembre de 1973.

"Es un relato emocionante y verídico, hábilmente construido en el montaje, que evidencia cómo acciones que parecen pequeñas pueden tener un impacto en la vida de otros", ha señalado el director del Festival de Derechos Humanos de San Sebastián, Josemi Beltrán, que ha presentado el palmarés del certamen.

El premio Amnistía Internacional ha sido para el filme "La carga", de Ognjen Glavonic, un viaje al horror de la guerra de los Balcanes, que constituye un llamamiento "a la conciencia individual" y que ha merecido el galardón por unanimidad del jurado, ha explicado la representante de AI Isabel García del Ríos.

"La carga", que se estrena en los cines el próximo 10 de mayo, es una coproducción entre Serbia, Francia, Croacia, Irán y Catar, y está protagonizada por Vlada, un conductor de camión durante el bombardeo de la OTAN a Belgrado que debe llevar a cabo un misterioso encargo.

El premio del jurado joven al mejor cortometraje ha recaído en "Skin", del director nacido en Israel y afincado en Estados Unidos Guy Nattiv, un filme que gira en torno a dos supremacistas blancos y su cultura de la violencia, la venganza y la xenofobia y que obtuvo el Oscar a mejor corto de ficción este año.

La entrega de premio de esta edición del festival, que comenzó el pasado viernes con la proyección de "El hijo del acordeonista", la adaptación de la obra del mismo nombre de Bernardo Atxaga llevada al cine por Fernando Bernués, tendrá lugar este viernes en una ceremonia en el Teatro Victoria Eugenia de la capital guipuzcoana.

Horas antes, se proyectará en este foro la película "When I Saw You" (2012), de la realizadora palestina Annemarie Jacir, que ha sido galardonada con el premio del Festival de Cine de Derechos Humanos.

Este galardón, que reconoce la implicación de personalidades del mundo del cine en la defensa de los derechos humanos, ha sido otorgado en ediciones anteriores a Pilar Bardem, Elías Querejeta, José Luis Borau, Iciar Bollain, Patricio Guzmán o Robert Guediguian.

Jacir (Belén 1975) fue una de las fundadoras de Philistine Films, con sede en Palestina y Jordania, cuyo objetivo era impulsar el cine árabe independiente desde donde dirigió "Like Twenty Impossibes", el primer cortometraje árabe que participó en el Festival de Cannes. EFE