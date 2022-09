Nace Spanish Screenings on Tour, el "desembarco español" en Ventana Sur

La directora del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Beatriz Navas, ha presentado este domingo en el Festival de San Sebastián los detalles de la Spanish Screenings on Tour que planea, entre otras cosas, "un desembarco español sin precedentes en Ventana Sur".

Además de desgranar sus convocatorias abiertas, se han anunciado los nuevos Premios Spanish Screenings On Tour que suponen, entre otras cosas, la inclusión en el escaparate español de Ventana Sur de un proyecto presentado en cada uno de los cuatro festivales con los que Spanish Screenings ha establecido alianzas (Sitges, Weird, Abycine Lanza y Conecta Fiction) cuyo criterio de selección se basará en su potencial para coproducir con Latinoamérica.

Ventana Sur es el mercado de cine latinoamericano organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Marché du Film del Festival de Cannes que constituye el principal mercado de cine de la región y se ha convertido en una cita obligada incluida en el calendario de viajes de los distribuidores y compradores de la industria de cine internacional.

El anuncio se hizo en un acto celebrado en el marco del Festival de Cine de San Sebastián que contó con la presencia del ministro de Cultura, Miquel Iceta, así como con Pablo Conde, director de Moda, Hábitat e Industrias Culturales del ICEX; Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga; y José Luis Rebordinos, director del certamen donostiarra.

Según explicó Navas, Spanish Screenings ha establecido diversas alianzas con destacadas citas nacionales de la industria audiovisual "en su constante búsqueda de sinergias y ampliación del alcance de sus propuestas".

Así, el proyecto seleccionado por el Festival de Sitges, Premio Sitges 'Fanpitch Blood Window Spanish Screenings', se incorporará a la sección Blood Window; el Premio Abycine Lanza Spanish Screnings Perspectives, a Punto de Género; el Premio Weird Spanish Screenings Anímate a Animation!, y el Premio Conecta Fiction Spanish Screenings Series a 'SoloSerieS'.

Navas aseguró que Spanish Screenings On Tour 2022 se materializará en "un notable incremento" de la presencia española en Ventana Sur, donde se producirá un importante despliegue de producciones españolas en todas sus secciones, a modo de "ventana del cine de nuestro país diseminada por todas las actividades de la cita".

También formarán parte de Spanish Screenings On Tour proyectos en desarrollo y contenidos terminados o en fase de postproducción y work in progress que se presentarán en las diferentes secciones del mercado bonaerense y que serán seleccionados por representantes de Spanish Screenings On Tour y responsables de las respectivas secciones de Ventana Sur.

Rebordinos, por su parte, presentó Spanish Screenings: Financing & Tech, otro de los ejes de la iniciativa, que tendrá lugar en San Sebastián entre el 19 y el 22 de septiembre.

Se trata del primer Encuentro de Inversores Creativos, coorganizado con CAA Creative Media, en el que se presentarán diez proyectos españoles en fase de desarrollo y búsqueda de financiación ante relevantes ejecutivos y ejecutivas internacionales y en una serie de conferencias y mesas redondas en las que se debatirá sobre las nuevas tendencias del sector audiovisual.

El evento se cerrará con un encuentro entre las inversoras e inversores con jóvenes talentos procedentes de las principales escuelas de cine de España. Asimismo en el marco de Zinemaldia Startup Challenge tendrá lugar la primera competición para startups y personas emprendedoras españolas.

Del mismo modo, Juan Antonio Vigar ha adelantado algunos contenidos de Spanish Screenings Content, que tendrá lugar en el próximo Festival de Málaga entre el 10 y el 19 de marzo.

Incluirá diferentes secciones con el objetivo de aunar a la industria local, y habrá proyecciones de la películas españolas más recientes. También se renovará la plataforma de creadores digitales Hack MAFIZ Málaga, en la que se muestra el nuevo talento que crea contenidos para redes sociales y nuevas plataformas.