Jose Oliva

Autopublicó con cierto éxito su primera novela en Amazon y ahora la escritora y periodista valenciana Myriam Imedio combina misterio, aventura y amor en "La esperada lluvia", con la que acaba de ganar el VI Premio Internacional de Narrativa Mont Marçal.

"Me fascinó antes la literatura que el periodismo y, de hecho, estudié periodismo por las ganas de escribir. Porque no había una facultad para hacer novelas", confiesa la autora en una entrevista con EFE.

"La esperada lluvia" (Roca Editorial) es, dice la autora, "un thriller habitado por mujeres independientes, impulsivas, pasionales, decididas, comprometidas con una misión por cumplir, que saben maquillar misterios y realidades, modelar sensaciones y obedecer al instinto para dominar los miedos y alcanzar aquello para lo que han sido elegidas".

Estas mujeres son las escogidas para proteger el legado milenario que albergan los libros de Bamiyán: el secreto de 'lokaksema', el bienestar del mundo.

Imedio construye una trama de misterio que empieza en el Museo de la Seda y los jardines de Monforte de Valencia, se pasea por las calles medievales de Besalú, se acerca a Figueres para investigar los enigmas que esconde Dalí y finalmente se adentra en las murallas de Carcasona, todo para desentrañar el misterio que une a las tres mujeres.

Parecido periplo vivió la autora que cuando llegó la crisis tuvo la oportunidad de trabajar en Malta en un proyecto cultural para la Unión Europea; y a su vuelta a España en el servicio de prensa de la concejalía de Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Valencia, hasta ponerse a escribir su primera novela, "El séptimo punto de Selleck", que se autopublicó en Amazon, donde estuvo entre los libros más vendidos en España y México.

La inauguración del Museo de la Seda de Valencia en 2016 proporcionó a la autora abundante documentación para su novela: "había una red comercial que comenzaba en el continente asiático, enlazaba con Mongolia, India, Siria, Turquía, África y España".

Descubrió que "Valencia tiene trayectoria desde el siglo XIV relacionada con la seda, la tradición árabe trajo la construcción de telares; y en los siglos XVII y XVIII 25.000 personas trabajaban en unos 5.000 telares".

El periodismo me ha dado la documentación. Intento hablar con la gente. Reportajes, documentos oficiales. No me atrevo con la novela histórica. Hay un fondo histórico y me he atrevido porque era algo más limitado. Siempre saco en mis libros alguien que es periodista.

La novela es "un laberinto total de misterios" por el que se desenvuelve la protagonista, Lluvia, "un nombre poco común que da mucho juego, porque se ve envuelta en una tormenta".

Confiesa Imedio que ha prestado a Lluvia su "carácter impulsivo, es fuerte como yo, pero a la vez muy sensible".

Se trata, añade la joven escritora, de "una novela de mujeres luchadoras, a las que la vida no se lo pone fácil, pero insisten y lo consiguen. No aceptan sus límites e intentan ir más allá", aunque no dibuja a la mujer como "una superheroína que no necesita a nadie". .

"El periodismo me ha proporcionado la capacidad de ser analítica, el no meter demasiada información que no sea necesaria para la trama", señala Imedio, que curiosamente es descendiente de la familia fundadora de la famosa marca de pegamento.

Imedio afronta sus propias lecturas como un proceso de aprendizaje -"Para escribir hay que leer y ver cómo enlazan las tramas otros autores", afirma- y actualmente está leyendo "La verdad sobre el caso Harry Quebert", de Joël Dicker, y "Reina roja", de Juan Gómez-Jurado.

Entre sus obras preferidas menciona "Los renglones torcidos de Dios", de Torcuato Luca de Tena; "El retrato de Dorian Gray", de Oscar Wilde, también Carlos Ruiz Zafón.

Sin el deseo de encasillarse en un género específico, Imedio está escribiendo ahora "un thriller psicológico, una historia actual, también con una mujer protagonista, una psicóloga". EFE.

