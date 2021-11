El musical francés "Tralala" clausurará el Festival de Cine de Gijón

El musical "Tralala", de los hermanos Jean-Marie y Arnaud Larrieu, clausurará la 59 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón en el que se exhibirá, fue de competición, dentro de la denominada Selección Albar del certamen asturianos tras haber pasado por la sección oficial de Cannes.

El largometraje es un musical cuya composición corre a cargo del cantautor, actor, realizador y escritor francés Philippe Blanchard, conocido popularmente como Philippe Katerine, y cuenta con canciones originales de Bertrand Belin, Dominique A, Jeanne Cherhal, Etienne Daho y Sein.

En Katerine, y en su tema "Sainte Vierge" está inspirado el protagonista de la nueva historia de los Larrieu, interpretada por Mathieu Amalric, que da vida a un cuarentón desfasado, alocado y cantante en las calles de París, que conoce una noche a una joven que poco después desaparece dejándole un enigmático mensaje: "Sobre todo, no seas tú mismo".

Intrigado por su significado acaba viajando a Lourdes donde se encontrará con una sexagenaria que cree que Tralala es en realidad su propio hijo, desparecido dos décadas atrás en Estados Unidos, un papel que decidirá asumir encontrando así una nueva familia.

El Festival Internacional de Cine de Gijón se celebrará del 19 al 27 de noviembre y arrancará con la proyección, dentro de la sección oficial, de la última película del director estadounidense Mike Mills, "C'mon C'mon. Siempre adelante", una road movie en blanco y negro protagonizada por Joaquín Phoenix.

Además de la sección oficial a concurso, en la que el director coreano Hong Sang-soo presentará su último trabajo "In front of your face", una obra minimalista ambientada en Seúl, la organización ha diseñado otros espacios como Retueyos, para cineastas noveles; Tierras en trance, de cine iberoamericano y para mostrar las últimas cintas del rumano Radu Jude y del portugués Joao Rosas.

Como ha sido una constante en la historia del festival de Gijón, la programación navega a contracorriente con títulos que difícilmente puedan llegar a las salas comerciales de España.