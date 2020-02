La música española crece un 20% y saca al mercado físico del estancamiento

El negocio de la música española creció a lo largo de 2019 un 20 por ciento más que en el ejercicio anual previo, de nuevo espoleada por un mercado digital que aumentó un 25 por ciento su volumen y esta vez también por el físico, que dejó atrás un lustro de estancamiento y de caídas en ventas.

Es la principal novedad del último informe de Promusicae, que anticipa someramente algunas cifras globales del negocio, como los "récords" de 10 millones de personas que utilizaron servicios de "streaming" (como Spotify o Youtube Music), 3 de ellos mediante una suscripción de pago.

Como ya se desveló en la pasada edición de los Premios Odeón, se constata además que el álbum de mayores ventas en España fue "#ElDisco" de Alejandro Sanz y que la canción de más éxito fue "Contanto lunares" de Don Patricio y Cruz Cafuné.

Entre los datos nuevos, figura que "X 100Pre" de Bad Bunny fue el disco más escuchado en "streaming", ligeramente por encima del rock patrio de Leiva con "Nuclear". Billie Eilish, con "When we all fall asleep, where do we go?", fue tercera en esta clasificación.

También se ha desvelado este lunes que por detrás de Sanz en la lista de ventas de discos figuraron, por este orden: "La cruz del mapa" de Manuel Carrasco, "El danzar de las mariposas" de El Barrio, "El mal querer" de Rosalía, "Spoiler" de Aitana, la BSO de "Bohemian Rhapsody", "Todas las mujeres que habitan en mí" de Vanesa Martín, "Nuclear" de Leiva, "El azogue" de Marea y "Prometo" de Pablo Alborán.

Asimismo, tras "Contando lunares" algunas de las canciones que más sonaron en España fueron: "Con calma" de Daddy Yankee y Snow, "Calma" Pedro Capó y Farruko, "China" de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G y J Balvin, "Baila, baila, baila" de Ozuna, "Con altura" de Rosalía y J Balvin y "Callaíta" de Bad Bunny y Tainy.