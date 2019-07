El Museo Picasso de Málaga presenta en Madrid la publicación en español de un libro esencial para conocer a Bruce Nauman

El Museo Picasso Málaga (MOM) presentará este jueves en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la publicación, en español, de un libro esencial para conocer cómo piensa Bruce Nauman. Se trata de la única vez que se ha traducido 'Please Pay Attention Please: Bruce Nauman's Words. Writings and Interviews de Janet Kraynak', una recopilación de entrevistas y escritos del artista norteamericano, editada por MIT Press en el año 2005.

El director artístico del Museo Picasso Málaga y comisario de la exposición 'Bruce Nauman. Estancias, cuerpos, palabras', José Lebrero Stals, presentará este libro junto a otra publicación: el catálogo de esta muestra, la primera en España dedicada a la obra de Nauman en los últimos 25 años. En el transcurso del acto, también se proyectarán y comentarán fragmentos de videos del artista.

Apenas existe bibliografía en español de Bruce Nauman, por lo que esta presentación supone "un acontecimiento editorial muy relevante para el estudio en español de su obra, ya que se trata de uno de los cinco artistas más influyentes del mundo artístico contemporáneo", han indicado desde el MPM en un comunicado.

A diferencia de muchos de sus colegas artistas que también comenzaron sus carreras en los años sesenta, Bruce Nauman se ha abstenido de participar en el discurso crítico en torno a su trabajo. No ha escrito reseñas ni ha ofrecido charlas públicas, por lo que lo que de él se percibe es una imagen de silencio.

En la publicación se contienen todas las entrevistas fundamentales del artista desde 1965 hasta 2001, así como una amplia antología de sus escritos, incluyendo instrucciones y textos de propuestas artísticas, diálogos transcritos de obras de audio y vídeo, y textos en prosa escritos específicamente para instalaciones escultóricas.

Cuando procede, los textos se han acompañado de ilustraciones de las obras de arte para las que fueron concebidos. En contraste con la reputación de silencio de Nauman, desde el principio de su carrera, el uso del lenguaje ha sido un rasgo fundamental de su práctica artística.

En la contraportada de la publicación, Janet Kraynak subraya que esta colección de textos "parte de la supuesta paradoja de que un artista de tan pocas palabras produzca un arte de tantas". La edición en español de 'Por favor, preste atención, por favor: palabras de Bruce Nauman', "viene a cubrir el vacío existente en libros publicados en español sobre este artista".

"Apenas existe bibliografía en español de este artista, por lo que esta presentación supone un acontecimiento editorial muy relevante en el mundo de las artes hispano", han reiterado.

CATÁLOGO Y VÍDEOS

En el transcurso del mismo evento, el Museo Picasso Málaga presentará el catálogo de la exposición Bruce Nauman que puede visitarse en la capital de la Costa del Sol hasta el próximo 1 de septiembre. Como es habitual, la edición está ilustrada y reúne textos de los comisarios Eugen Blume y José Lebrero Stals, y otros de referencia para entender la obra del artista, como Theodore Roosevelt, Gaston Bachelard, Elias Canetti, Hannah Arendt, Michel Foucault y Samuel Beckett. Incluye también textos historiográficos de Marcia Tucker, Kathryn Chiong y Rosalind Krauss.

Se proyectarán además fragmentos de dos vídeos de Bruce Nauman, obras de un reconocido valor para la historia de la 'perfomance' y del arte de acción. Se trata de 'Posiciones de pared y de suelo' [Wall-floor Positions], de 1968, perteneciente a la Friedrich Christian Flick Collection im Hamburger Bahnhof, Berlin; y de 'Paseo con contrapposto' [Walk with Contrapposto], también de 1968, cortesía de Electronic Arts Intermix (EAI), Nueva York.

Lebrero Stals y Manuel Asín, coordinador del Área de Cine del Círculo de Bellas Artes, presentarán estas publicaciones y comentarán los vídeos, el próximo jueves 11 de julio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a las 19.30 horas.

En el transcurso del acto, con entrada libre hasta completar el aforo, podrán adquirirse ambos ejemplares, ya disponibles en la librería de la pinacoteca malagueña. La distribución nacional e internacional está al cargo de la editorial Machado.