El Museo del Prado propone un recorrido por veinte siglos de escultura

El Museo Nacional del Prado propone a sus visitantes un recorrido por 56 obras cuyo origen está en el Antiguo Egipto, pasa por el mundo romano y el Renacimiento y concluye a finales del Barroco, todo en su recién rehabilitada galería jónica del edificio Villanueva.

La rehabilitación de la galería jónica norte, que ha contado con el apoyo de American Friends of the Prado Museum gracias al patrocinio de The Engh Foundation, mostrará estas piezas en una recreación a la manera de las que formaban parte de las galerías de grandes coleccionistas y que abarcan un amplio arco cronológico.

La presencia y la importancia de la escultura en el Museo del Prado, ha informado la institución esta mañana, se remonta a sus orígenes mismos ya que, una vez fundado el Real Museo de Pinturas en 1819, en 1826 se encargó al primer escultor de Cámara, José Álvarez Cubero visitar los Palacios Reales para seleccionar obras que deberían incorporarse al Museo.

Esta tarea la continuó el escultor Valeriano Salvatierra, que trajo al Prado esculturas en diferentes remesas. Así, en 1838 la institución pasó a denominarse Real Museo de Pintura y Escultura y al año siguiente se abrieron, de manera oficial, las salas destinadas a esta materia.

Además de las salas destinadas a la exposición de escultura en la planta baja del edificio de Juan de Villanueva, el arquitecto Alejandro Sureda acondicionó, entre 1878 y 1881, las dos galerías de fachada de la primera planta, abiertas al Paseo del Prado y articuladas, al exterior, con grandes columnas de orden jónico.

Las esculturas encontraban su acomodo sobre pedestales y ménsulas de escayola, material que también se utilizó para diseñar grandes cartelas con nombres de escultores nacionales e internacionales, que todavía hoy permanecen in situ. Estos espacios se destinaron a galerías de escultura hasta 1919.

Así, el actual proyecto, que hoy se ha inaugurado, recupera uno de ellos, el situado en el lado norte, recién acondicionado arquitectónicamente y que evoca el valor expositivo de esa antigua fórmula que es la "galería".

La selección abarca una amplia secuencia cronológica, que se inicia con dos cabezas egipcias, una representación de este periodo artístico, muy reducido en la colección, que se completa, a nivel expositivo, con otras dos obras que el Prado tiene depositadas permanentemente en el Museo Arqueológico Nacional.

El retrato tiene un protagonismo muy especial, donde conviven al mismo tiempo "estereotipos, idealización y el realismo más veraz".

Así, el visitante podrá contemplar versiones hechas en Roma, de filósofos y escritores griegos, como Homero, Jenofonte o Sófocles, a retratos de grandes personajes de su historia como la emperatriz Julia Domna, pasando por elaborados retratos de damas o interpretaciones romanas de iconografías egipcias.

El conjunto se completa con destacados vasos de pórfido, el material imperial por excelencia, y con una evocación a los viajeros por Italia con una vista de la "Gruta de Posillipo en Nápoles", lugar de peregrinación relacionado con la tumba de Virgilio.

Según han explicado, la American Friends of The Prado Museum es una entidad estadounidense sin ánimo de lucro, cuya misión es apoyar al Museo del Prado en España y fomentar un mayor conocimiento de sus colecciones en Estados Unidos a través de una gran diversidad de proyectos.