Muse estrena "Compliance", adelanto del disco "Will of the people"

La banda británica de rock Muse ha lanzado hoy la canción "Compliance", un single con sonido electrónico protagonizado por el uso de sintetizadores, como adelanto de su próximo álbum "Will of the people", que saldrá a la venta el 26 de agosto.

Al lanzamiento de "Compliance" le ha acompañado el estreno de su videoclip, en el que aparecen tres niños con máscaras (que recuerdan a los rostros de los miembros del grupo) que destruyen a sus "yo" del futuro para poder escapar de un caótico y violento mundo.

Según ha indicado la discográfica Warner Music en un comunicado, el vídeo está dirigido por Jeremi Durand, quien ha asegurado que a la hora de plantear el argumento del clip se inspiró en la película de 2012 "Looper", cuya trama gira también en torno a asesinatos a través del tiempo.

Acerca de la temática de la canción, el líder de Muse, Matt Bellamy, comenta lo siguiente: "este tema va sobre la sumisión a las reglas autoritarias y las falsedades tranquilizadoras para ser aceptado en un grupo".

Este adelanto es el segundo del que será el noveno disco de los ingleses, "Will of the people", cuya salida está prevista en la recta final de este año y del que ya publicaron otro tema en enero, "Won't Stand Down".

Ambos cortes pertenecerán al que será el sucesor de su último disco hasta la fecha, "Simulation Theory", lanzado en 2018.