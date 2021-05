MURCIA.-Siete estudios profesionales de grabación participan en el programa 'Estudio abierto' de Cultura

Se trata de La Sala de Máquinas, Estudio PM, Señal y Ruido Estudios, Niculina Records, Mia Estudio, El Señor Guindilla, y Loopers Estudio

Siete estudios de grabación profesionales de la Región participan en el programa 'Estudio abierto' del Plan CREA de la Consejería de Educación y Cultura que facilita que los 29 grupos y solistas seleccionados graben sus temas originales e impulsen su carrera artística.

En concreto, se trata de los estudios La Sala de Máquinas de Lorca; Estudios PM de Murcia; Señal y Ruido Estudios de Blanca; Niculina Records de Beniaján; Mia Estudio de Murcia; El Señor Guindilla de Molina de Segura; y Loopers Estudio de Totana, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, José Ramón Palazón, ha inidcado que "la apertura de la convocatoria para incorporar los estudios profesionales de grabación al programa 'Estudio abierto' nació del diálogo con los profesionales de la asociación Murcia Técnica del Espectáculo y ha tenido una gran acogida, contado con siete de los estudios de la Región con más experiencia y mejores".

Hay que recordar que el programa 'Estudio abierto' del Plan CREA, que cuenta con la colaboración de Estrella de Levante, apoya a los grupos y solistas de la Región a acceder a un estudio profesional de grabación sin coste, además de respaldarlos y darles asesoramiento profesional para lanzar su carrera musical.

Los seleccionados para grabar sus temas en 'Estudio abierto' son: Silvia Blue, Joy Lang, Sissy, Lady Ma Belle, Pianísimo, Cartola Tremo, Shaman Shaman, The Rays On, Tovarich, A Mares, La conjura de Jac, Faustino Fernández, Pearly White Band, Lo Cursed, Pedro, Aló Presidente, Bosnio, Daniel, Fingeroff, The Greenwave Project, Sidereus, CXC, Susana Re, Sierra Morena, Nono, Copper Age, Pesambre, Calderón, y The Factory Band.