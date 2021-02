MURCIA.-Los teatros municipales de Murcia reabre esta semana sus puertas

Más de 80 espectáculos conforman la nueva programación hasta julio

La nueva programación de los teatros municipales de Murcia vuelve durante esta semana. En total, la agenda la componen más de 80 espectáculos hasta el próximo mes de junio que comienzan este viernes en el Teatro Circo Murcia (TCM) con 'Una noche sin luna', el monólogo escrito e interpretado por Juan Diego Botto que, bajo la dirección de Sergio Peris-Mencheta, acerca algunos de los aspectos menos conocidos de la vida y la obra de Federico García Lorca, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

La obra que 'reabre' la agenda teatral municipal tiene las entradas casi agotadas. El espectáculo recoge fragmentos de entrevistas, charlas y conferencias de Lorca, así como de sus obras y algunos de sus poemas. Piezas que, poco a poco, van dando forma a un espectáculo vivo, atrevido y dinámico en el que la palabra de Lorca, su vida y su mundo, sirven también de espejo para el espectador.

'Una noche sin luna' se representa en el TCM este viernes, 26 de febrero, a las 18 horas. Aún hay disponibles algunas localidades que pueden adquirirse, por 12, 15 y 18 euros, en la taquilla del teatro (abierta de martes a viernes, de 11 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas, y desde dos horas antes del inicio) y en internet, en www.teatrocircomurcia.es.

También esta semana, el domingo 28 de febrero (12 horas), el TCM retoma sus espectáculos familiares con 'Orquesta de malabares', una divertida propuesta que combina música y circo y que pondrán en escena la compañía circense Pistacatro y la Agrupación Musical de Beniaján.

Los instrumentos musicales se mezclarán con las bolas, mazas y aros; del mismo modo que las camisas blancas, los uniformes y las magistrales obras clásicas irán dando paso a los pantalones cortos y las camisetas, las gafas de sol y a estilos como el funk, el blues, el pop y el punk. Las entradas están a la venta por 6 euros en taquilla y en la web.

En este sentido, el concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio, Jesús Pacheco, ha indicado que "desde el Ayuntamiento continuamos trabajando para reactivar la cultura a la misma vez que garantizamos la seguridad de los espectadores, de las compañías y de los trabajadores de los teatros. Desde prácticamente el inicio de la pandemia el Alcalde declaró la cultura como actividad esencial y desde la concejalía hemos adaptado nuestra oferta a las distintas situaciones para apoyar así a todo el sector".

TEATRO BERNAL

El Teatro Bernal de El Palmar también comenzará esta semana su actividad y lo hará con 'Lunátika', un espectáculo de humor protagonizado por Cristina Medina. La actriz de 'La que se avecina' y colaboradora del programa de TVE 'La noche D' ha mantenido siempre su pasión por el teatro y creó en 2014 su propia productora, LaMedinaEs.

'Lunátika' es un espectáculo de humor absurdo protagonizado por Mary Lonly. De mano de esta joven recientemente enviada a la Luna y de la doctora Por Teléfono, aprenderemos a reconocer y a evitar maquiavélicas estrategias de manipulación y lograremos la libertad siendo auténticos 'supernadies'.

Se representará en el Teatro Bernal el sábado, 27 de febrero, a las 18 horas y las entradas están a la venta, por 6 y 8 euros, en taquilla (abierta jueves y viernes, de 17.30 a 20.30 horas, y desde dos horas antes del inicio del espectáculo) y a través de la página web www.teatrobernal.com.

Al día siguiente, domingo 28 de febrero (12 horas), también el Bernal acogerá un espectáculo familiar. 'Protocolo Polo' es la propuesta de Enclavados Teatro para ayudar a que los más pequeños sean conscientes de las consecuencias del cambio climático y que sepan cómo pueden ayudar a cuidar el planeta.

En el teatro conocerán a Roald, Robert y Ranulph, tres pingüinos emperador que ven cómo peligra su casa en el Polo Sur. Lejos de conformarse, los tres amigos idean una guía con consejos, normas y cuidados; un 'Protocolo Polo' al que podrán sumarse todos los niños que quieran ayudar a construir un lugar mejor para vivir. Las entradas tienen un precio de 4 euros y están a la venta en taquilla y en internet.

TEATRO ROMEA

El Teatro Romea no comienza con su nueva programación hasta principios de marzo, pero este sábado, 27 de febrero (12 horas), tendrá lugar el cuentacuentos en inglés 'Goldilocks and the Three Bears'. La actriz Elena Serrano será la encargada de contar a los más pequeños la historia de Ricitos de Oro en este espectáculo de ArenaAprende, el último del ciclo 'Pequeño Romea', que estaba programado el pasado 16 de enero y que tuvo que ser aplazado ante el nuevo cierre temporal de los teatros.

Las entradas ya adquiridas para la anterior fecha siguen siendo válidas y también se pueden comprar, por 5 euros, en la taquilla del Teatro Romea (abierta de martes a viernes, de 11 a 13:30 y de 17:30 a 20.30 horas y desde dos horas antes del inicio) y a través de la página web 'http://www.teatroromea.es'.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los tres teatros municipales reabren sus puertas esta semana cumpliendo de nuevo con todas las medidas recomendadas para evitar la propagación de la Covid-19. Se mantiene el aforo reducido, que permite guardar la distancia entre asistentes, así como otras medidas higiénicas y de seguridad como la toma de temperatura y el uso obligatorio de mascarilla y de gel hidroalcohólico; la entrada y salida de la sala escalonada y siempre acompañado por personal del teatro; las localidades preasignadas y la recogida de datos de los asistentes, y la correcta limpieza, desinfección y ventilación de los espacios.