MURCIA.-La ilustración toma el Laboratorio Artístico del Carmen

El Laboratorio Artístico del Carmen (LAC), en Murcia, inaugura este sábado por la tarde las exposiciones 'Ilustradoras murcianas' con las obras de Esther Pérez-Cuadrado, María Moya y Sofía Martínez, y 'Precisamente eso' de Pablo Caracol, que forman parte de la programación de la Semana Internacional de las Letras Exlibris.

En la primera de ellas se muestra ocho obras de cada una de estas artistas con una gran experiencia en el mundo de la ilustración, informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.

Así, Esther Pérez-Cuadrado ilustra material educativo desde hace 25 años, de editoriales como Santillana, Edelvives, Ediciones SM, Anaya, Edebé, acmillan Education, Oxford U.P., Pearson Education y Cambridge U.P. entre otras. Sus últimos libros autoeditados en 2019 son 'Cuando habla la piel' y 'Me encanta Mi Vecina'.

Por su parte, María Moya es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Murcia en 2011 y máster en ilustración editorial por la Università degli studi di Macerata 2013. Ilustradora de formación y ceramista autodidacta, ha publicado varios álbumes ilustrados en Italia y trabajado para clientes como El Corte Inglés, Vichy Catalán o Atrápalo.

Por último, Sofía Martínez, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada en 1998, ha ilustrado distintos títulos de literatura infantil y juvenil, en su mayoría álbum ilustrado como 'Los niños perdidos', 'Bichos raros', 'Aventuras de un gorrión atrevido' o '¿Te cuento un cuento?, entro otros muchos.

El LAC también acoge desde hoy en su Sala 6 la muestra 'Precisamente eso' de Pablo Caracol que expondrá cuatro esculturas y más de una veintena de ilustraciones.

Licenciado en Bellas Artes, Pablo Caracol comienza su andadura artística entre las disciplinas de la fotografía, la escultura y la ilustración. Cuenta con varios libros de autoría completa (texto e ilustración) que ya figuran en el mercado editorial infantil, así como proyectos de cartelería, portadas de libros y especialmente ilustración para prensa, sector este último en el cual trabaja de manera asidua para clientes de diferentes partes del mundo tales como EE.UU, Hong Kong, Inglaterra, Francia, Colombia o México.

Combina su pasión por el álbum ilustrado --campo en el que desarrolla proyectos propios-- con la cartelería, la publicidad y la ilustración en prensa, siendo colaborador habitual de diarios impresos como El Español, El País, La Marea y en revistas como Letras Libres, El Malpensante o Tiempo.