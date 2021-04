MURCIA.-El Teatro Circo de Murcia, seleccionado para participar en una nueva edición del circuito 'Danza a Escena'

'Danza a Escena 2021', el circuito de impulso a la danza promovido por el INAEM y desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, regresa un año más al Teatro Circo de Murcia. Lo hace con cinco creaciones programadas durante los meses de abril, mayo, octubre y noviembre y que firman, respectivamente, las compañías La Intrusa, Animal Religion, Osa & Mujika, Eduardo Guerrero y Roseland Musical.

El jueves, 22 de abril, a las 19.30 horas, La Intrusa presentará 'It's a wrap (Kubrick is dead)', una pieza de danza contemporánea cuyo hilo conductor es el instante que hay entre el final de una cosa y el principio de otra. La coproducción de la compañía y el Mercat de les Flors parte de la expresión 'It's wrap', una acepción usada en la realización de películas para comunicar a los actores y al equipo técnico que el rodaje de una escena o del film ha concluido.

El domingo, 25 de abril, a las 11.30 y 13.00 horas, será el turno de la formación Animal Religion y su espectáculo '...y las ideas vuelan', una pieza pensada para niños y niñas de dos a seis años donde los objetos tienen mucho protagonismo y en la que los pequeños descubrimientos crecen hasta convertirse en escenas divertidas, fantásticas y llenas de complicidad, según informaron fuentes de Danza a Escena en un comunicado.

La programación del circuito proseguirá el jueves, 20 de mayo, a las 18.00 horas, con 'Kenophobia', de la compañía vasca nacida del encuentro artístico entre Jaiotz Osa y Xabier Mujika. Ya en octubre, el día 15, el coreógrafo Eduardo Guerrero recalará en el Teatro Circo con 'Sombra efímera', una obra construida en diálogo con Mateo Feijoo y Marco Canevacci que investiga sobre la tradición del baile flamenco y la experimentación artística a través de las nuevas tecnologías y la instalación.

'Danza a Escena 2021' se despedirá del Teatro Circo el sábado, 20 de noviembre, de la mano de Roseland Musical, que pondrá en escena 'Geometría', la última producción para público familiar de la compañía catalana. Creaciones audiovisuales, mapping y efectos en 3D acompañan el movimiento de artistas y bailarines en este espectáculo inspirado en las formas geométricas.

DUODÉCIMA EDICIÓN DEL CIRCUITO 'DANZA A ESCENA'

Un total de 111 funciones a cargo de 29 compañías conforman este 2021 la programación de 'Danza a Escena', el circuito de impulso a la danza promovido por el INAEM y desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública.

Las representaciones se extenderán entre el 10 de abril y el 18 de diciembre y tendrán como escenario teatros, auditorios y espacios de calle repartidos en las 12 comunidades autónomas: Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Islas Canarias, Andalucía, Aragón, Islas Baleares y Madrid.

Tras doce años de funcionamiento y después de haber fomentado la circulación de 145 compañías profesionales con 220 espectáculos diferentes, el circuito afronta su duodécima edición con un cartel que vuelve a dar cabida a diversidad de lenguajes, disciplinas y formatos, desde la danza contemporánea hasta el flamenco, pasando por los montajes dirigidos al público infantil y las obras que apuestan por las nuevas tecnologías.

'Danza a Escena' ha permitido de este modo incrementar la visibilidad y presencia de espectáculos de danza en los espacios escénicos de titularidad pública, estimulando la producción coreográfica y la movilidad y gira de las compañías.