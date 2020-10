MURCIA.-Cultura retoma 'Panorama3' con María Luisa Prior e Isabel Meca

La Consejería de Educación y Cultura retoma este jueves el programa 'Panorama3' con la presentación de los trabajos de María Luisa Prior e Isabel Meca. Ellas son dos de los ocho artistas que han sido seleccionados por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes con el objetivo de dar a conocer y poner en valor el trabajo de creadores visuales de la Región de Murcia que utilizan la fotografía contemporánea como medio de expresión.

Fue a mediados de julio cuando el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (Cendeac) cerró la convocatoria para seleccionar a artistas nacidos o residentes en la Región de Murcia con proyectos de serie fotográfica. Prior y Meca serán las que abrirán el ciclo de conferencias desarrolladas en las instalaciones del Centro Párraga en las que charlarán sobre su proceso creativo y las interioridades de su proyecto fotográfico.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Juan Antonio Lorca, indicó que "las dos primeras ediciones de este programa han tenido gran acogida y la calidad de los trabajos presentados sigue incrementándose, como queda patente en el libro que editamos con motivo de las dos primeras ediciones del programa. Los trabajos presentados este año muestran que la calidad sigue creciendo en la fotografía de autor de la Región".

El primero de los cuatro encuentros con los creadores seleccionados para 'Panorama3' será este jueves, 15 de octubre, a las 19.30 horas, en el Espacio 0 del Centro Párraga. La asistencia es gratuita hasta completar aforo.

SOBRE LAS CREADORAS

María Luisa Prior mostrará el jueves su proyecto 'Where is my home?', una indagación en los espacios habitados y la memoria. En concreto, la serie muestra el vaciado de la casa familiar junto a fotografías de la vida que desarrollaron sus padres en este espacio.

Por su parte, Isabel Meca hace una propuesta también relacionada con lo doméstico. Su proyecto 'Nómada confinada' comenzó durante el confinamiento en marzo de este año y puede visitarse el perfil de instagram @soyciudad_.