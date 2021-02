MURCIA.-Comedia, la OSRM y danza de vanguardia, en el auditorio regional Víctor Villegas y el Centro Párraga

Los espectáculos tendrán lugar el jueves y el viernes, a las 18:30 horas, y el sábado, a las 18.00 horas

La programación del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas y el espacio escénico del Centro Párraga reúne esta semana cuatro espectáculos protagonizados por la comedia, la música y la danza contemporánea. En el caso de las actuaciones del jueves y el viernes, el horario será a las 18.30 horas, mientras que la del sábado se adelanta a las 18.00 horas, cumpliendo con las normas y recomendaciones de Salud, según han informado fuentes de la administración regional en un comunicado.

El director general del ICA, Juan Antonio Lorca, ha indicado que "es una programación diversa y muy interesante, capaz de satisfacer a distintos públicos, así incluye la posibilidad de escuchar obras de Mendelssohn y Beethoven de la mano de David Grimal y la Orquesta Sinfónica, pasando por la comedia de Pantomima Full y Comandante Lara, sin olvidar propuestas más arriesgadas como la danza de Lali Ayguadé y Akira Yoshida".

De hecho, este jueves, 25 de febrero, la Sala Narciso Yepes del Auditorio regional Víctor Villegas acogerá el concierto del director y violinista David Grimal con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia interpretando 'Concierto para violín' de Mendelssohn y la 'Sinfónica nº 4' de Beethoven.

De cara a este viernes será el turno de los cómicos Rober Bodegas y Alberto Casado, más conocidos como Pantomima Full, y su nuevo espectáculo en el que siguen la línea del anterior y de su popular canal en YouTube. El humor y la comedia continuará en el escenario del Auditorio regional el sábado con el jerezano Luis Lara, quien se ha unido a Jesús Tapia y Vicente Ruidos en su nuevo espectáculo 'Comandante Lara & Cía'.

En cuanto al 'Espacio 0' del Centro Párraga, este viernes, 26 de febrero, a las 18.30 horas, se podrá ver 'Duo', de los bailarines y coreógrafos Lali Ayguadé y Akira Yoshida, dos creadores con gran reconocimiento y trayectoria que se han unido y reflexionan sobre los mecanismos que subyacen tanto a nivel físico como interior.

SESIONES EN LA FILMOTECA

Por otro lado, la Filmoteca de la Región de Murcia Francisco Rabal acogerá 14 sesiones desde este lunes y hasta este próximo domingo, tanto en la sala principal como en la Sala B, que proyecta propuestas más minoritarias. La programación comienza con 'El desencanto' de Jaime Chávarri, a las 18.00 horas, y 'Tiger theory' de Radek Bajgar, a las 18.05 horas.

El martes se podrá ver 'Akelarre' de Pablo Agüero, a las 18.00 horas, y 'Conspiracy' de Christy Cabanne; mientras que el miércoles se proyectará 'No nacimos refugiados' de Claudio Zulian, a las 18.30 horas; y 'On the roof' de Mádl, a las 18.15. Para el jueves se ha programado 'En nombre de la rosa', dentro del ciclo 'En recuerdo: Sean Connery', a las 17.45 horas; y 'El trabajo o a quién le pertenece el mundo' de Elisa Cepedal, a las 18.45 horas.

Respecto a las sesiones del viernes, a las 18.30 horas será proyectada 'Sofia' de Meryem Benm'Barek, dentro del ciclo 'Mujeres cineastas'; y 'Conspiracy' de Christy Cabanne a las 18.15 horas. El sábado habrá una nueva oportunidad para quien se haya perdido los pases entre semana de 'El nombre de la rosa' y 'Akelarre'; y el domingo a las 18.00 horas, se podrá disfrutar de 'Una herencia de miedo', del ciclo 'Jerry Lewis: El rey de la comedia'; y a las 18.05 horas 'El árbol, el alcalde y la mediateca' de Éric Rohmer.