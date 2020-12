MURCIA.-'Best Seller' de Max Lemcke se alza con el Premio del Jurado al mejor corto en la Semana del Cine de Mula

La Semana de Cine de Murcia, en su 32º Edición, ha entregado sus premios del Certamen de Cortometrajes. El festival se ha realizado de forma virtual sorteando las restricciones de la Covid.

La artista Verónica Forqué ha sido reconocida en este festival que, acogiéndose a las limitaciones de aforo y para garantizar la seguridad, se ha realizado de forma virtual.

Así, el Cine-Club Segundo de Chomón, junto al Ayuntamiento de Mula, organizaban la Semana de Cine Español del 10 al 12 de diciembre, con proyección de películas y cortometrajes en el Teatro Lope de Vega, y ayer se realizaba una gala de clausura muy especial, en la que las nuevas tecnologías han permitido que actores, directores y personalidades del mundo del cine hayan estado presentes en la gala.

El hecho de que en los últimos meses hayan llegado hasta Mula desde toda la geografía nacional más de 200 cortometrajes ha sido uno de los factores que han llevado a los organizadores del evento a apostar por mantener el evento durante este año tan atípico.

El jurado, compuesto por la actriz María Luisa San José, el fotógrafo muleño Andrés García Mellado, José De Paco, coordinador de Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Biblioteca Regional, Pascual Vera, crítico de cine, Ana Mª Martín, jefa Sección de Comunicación en la Universidad de Murcia, y un representante del cine club en calidad de secretario.

PALMARÉS 27 CERTAMEN NACIONAL DE CORTOMETRAJES

El Premio del Jurado al Mejor Cortometraje dotado con 2.000 euros y trofeo para 'Best Seller' de Max Lemcke; Premio Mejor Corto de Igualdad con 500 euros y trofeo para 'Una mujer completa' de Ceres Machado; Premio Mejor Actor con trofeo a Manuel Zarzo por 'Alimezher'; Premio Mejor Actriz con trofeo a Irene Arcos por 'Su rider'; Premio Mejor Guión con trofeo para Kike Maillo por 'La octava dimensión'; Premio Mejor director con trofeo para Kike Maillo por 'La octava dimensión'; Premio Mejor Fotografía con trofeo para Daniel Fernández Abelló por 'Best seller'; Premio Mejor Corto de Animación con 500 euros y trofeo para 'Me, a monster' de Belinda Bonan.

Asimismo, ratificaban los siguientes premios: Premio Especial del Público dotado con 1.000 euros y trofeo para 'Alimezher' de Liteo Pedregal; y el Premio Joven con 500 euros y trofeo para 'Ciento Uno' de Sebastián Alfie.