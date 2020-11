MURCIA.-AM.- Màxim Huerta, Inma Pelegrín, Antonio Rentero y Luis Endera participan, este miércoles, en el II 'Libros con lengua'

Màxim Huerta, Inma Pelegrín, Antonio Rentero y Luis Endera participan, este miércoles, en el segundo evento on line 'Libros con lengua'. El encuentro, organizado por la Concejalía de Cultura de Molina de Segura, servirá para hablar de los libros que han marcado la vida de los participantes y por qué los recomendarían.

Este ciclo, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura, busca reunir a personas de diferentes sectores profesionales y artísticos para hablar sobre literatura, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

Por su parte, la Concejala de Cultura, Soledad Nortes Navarro ha explicado que 'Libros con lengua' es un encuentro en el que, "además de importantes profesionales de distintas áreas, quienes participen también pueden aportar su opinión y experiencia".

El encuentro de este miércoles podrá seguirse vía Zoom, de forma gratuita, y con un aforo virtual de hasta 100 personas. El enlace y las claves para acceder son:https://us02web.zoom.us/j/86050137985?pwd=R1NzMFFnTXFRWEc4MU1zSm5OVDR0dz09 ID de reunión: 860 5013 7985 y Código de acceso: 859662.

El escritor y periodista Màxim Huerta y la poetisa Inma Pelegrín serán los invitados especiales a este evento que se celebrará este miércoles a las 20.00 horas. Para esta ocasión, la presencia del crítico de cine Antonio Rentero y del cineasta Luis Endera serán los moderadores.

BIOGRAFÍA DE LOS PARTICIPNTES

Pelegrín López (1969, Lorca) pasa varias horas al día mirando a través de un microscopio, tal vez por esto sus versos estén llenos de cosas mínimas. Todas las mañanas se sorprende cuando, al salir de casa, alguno de los perros que viven allí, se le acerca moviendo la cola, quizás sea el motivo por el que sus palabras se refieran al asombro de lo cotidiano.

La autora lorquina ha publicado, entre otros, Trapos sucios (ed. Tres Fronteras 2008), Óxido (ed. Pre-Textos, 2008). Al respecto, ha logrado los siguientes galardones: Premio Internacional de Poesía Gerardo Diego; Cuestión de horas (ed. La isla de Siltolá, 2012). Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez y es ganadora del Premio Pulchrum 2020 que concede la Fundación O*Lumen.

Le han traducido poemas a otros idiomas, pero no puede asegurar que, una vez traducidos, sean realmente sus poemas.

Màxim Huerta (Valencia, 1971) es periodista y escritor español. En junio de 2018 desempeñó el cargo de ministro de Cultura y Deporte durante siete días hasta su dimisión. Fue ganador del Premio Primavera 2014 con su cuarta novela, La noche soñada. Inició su trayectoria profesional en radio y medios escritos de su tierra natal, como las emisoras Radio 5 de RNE en Utiel y Radio Buñol, o los periódicos Valencia 7 días y Las Provincias.

Su salto a la televisión se produjo en 1997, año en que se incorporó a la cadena de televisión autonómica Canal 9. Comenzó a trabajar en Telecinco en 2000, presentando y editando el espacio de emisión autonómica de la cadena para la Comunidad Valenciana. Un año después dio el salto a la emisión a nivel estatal al convertirse en uno de los rostros del noticiario Informativos Telecinco, en los que permaneció cinco años presentando distintas ediciones.

En 2005 dio un giro a su carrera profesional, hasta el momento siempre vinculada a los espacios informativos, y se incorporó al equipo de presentadores de El programa de Ana Rosa, un magacín conducido por la periodista Ana Rosa Quintana y muy centrado en asuntos de crónica social.

Su carrera literaria no ha sido tan conocida hasta ahora. Autor de las novelas Que sea la última vez, El susurro de la caracola, Una tienda en París, La noche soñada, con la que ganó el Premio Primavera de Novela 2014, No me dejes /Ne me quite pas, La parte escondida del iceberg, Firmamento (muchas de ellas traducidas a varios idiomas).

Y de los relatos El escritor, Elsa y el mar y Partir de cero; los libros ilustrados Mi lugar en el mundo eres tú, Paris sera toujours Paris y Viva la Dolce Vita. Y la colección de columnas periodísticas recogidas en Intimidad Improvisada. Este año 2020 ha visto la luz su último libro "Con el amor bastaba" cuyo protagonista es Ícaro, un niño que puede volar, un emocionante viaje que pone foco en la única vía de salvación frente a los desencuentros: el amor.

Por su parte, Antonio Rentero es un comunicador especializado en cine y tecnología y jurista, especializado en protección de datos. Colabora con medios de comunicación como Onda Cero, Onda Regional de Murcia, Cadena Azul y Emilcar FM.

Escribe sobre tecnología cada día en Silicon. Presenta y dirige los podcasts Preestreno, Oficina-19 y Excelsior. En YouTube tiene presencia en Preestreno, Habitación 237, Cine Instantáneo y la Guía de Cine de la Biblioteca Regional de Murcia. Ha coescrito "Cuarentorr@s" y "Lovecraft: La alargada sombra del tentáculo". Ha participado en los libros colectivos "El café en el cine", "Arde el trópico" y "La otra historia".

Endera (Murcia, 1972) es estudiante de música y piano durante 6 años. Cursó la Ingeniería técnica en imagen y sonido en la Universidad de Salford, Manchester. Apasionado del cine desde que era un niño, tras trabajar en distintos departamentos técnicos de empresas así como en el mundo del marketing y la publicidad online, con 38 dirigió su primer cortometraje "Ganar el tiempo". Desde entonces ha dirigido otros cortos como "Llame Ahora" y "Barrendero" destacando las actuaciones de Carlos Bardem y Miren Ibarguren.

En 2013 dirigió su primer largometraje "Desde el Infierno", basado en un libro de Enrique Laso. Una película que, como las que realizó después, se financió por crowdfunding. Después de "Desiertos" (2017), empezó con el proyecto del largometraje "Pyramiden", del que previamente realizó un corto del mismo nombre. Actualmente está finalizando la post-producción de Pyramiden que será estrenada a principios de 2021.