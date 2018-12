Muñoz Machado (RAE): "Las palabras que más he escuchado este año son independentismo y algarada"

El nuevo director de la institución reconoce que "se están acabando los ahorros"

El nuevo director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha asegurado que la 'palabra del año' para él está relacionada con su ámbito laboral --es jurista-- y son más de una. "Independentismo, secesión, algarada o preocupación son las que más he oído", ha señalado en una entrevista con Europa Press, en alusión a la situación en Cataluña.

Muñoz Machado ha explicado que el conflicto catalán no ha afectado en este tiempo a la institución, "más allá de las cuestiones que conciernen a la presencia del castellano y a la fuerza que tiene como lengua general de uso". No obstante, recuerda que la posición de la RAE "no es distinta a la de cualquier institución o grupo de ciudadanos responsables".

"La RAE es un conjunto de personas sensatas e inteligentes que están preocupadas individualmente por la situación, pero en la corporación no estamos afectados por esto", ha apuntado. A título personal y como catedrático de Derecho, ha añadido que se está llegando a "una situación de difícil solución", en la que "si se sigue aspirando a un nuevo orden jurídico, va a tener una difícil solución".

En cuanto a la situación de la RAE, ha reiterado su objetivo de resolver en un año la falta de financiación de la academia, con un aumento de la inversión estatal. "Llevamos muchísimos años con preocupaciones y penurias y hay que acabar de una vez por todas con esto", ha alertado.

Muñoz Machado ha adelantado que no ve "imposible" lograr un 100% de autofinanciación y cree que el actual Gobierno socialista "puede ser sensible" a esta petición. "Sé que esa sensibilidad existe, porque la he chequeado y vamos a tener una respuesta positiva e inmediata. La RAE abre las puertas de cualquier Gobierno", ha indicado.

En cualquier caso, ha recordado que la RAE no tiene una deuda --aunque sí cerrará previsiblemente el ejercicio de 2018 con un déficit cercano a los dos millones de euros--, si bien tendrá que emplear unos ahorros que "se están acabando". "De momento no hemos llegado a tener deudas, pero los dineros de los ahorros casi se han acabado", ha lamentado.

"MALOS TIEMPOS" PARA LA CULTURA

Para el nuevo director de la RAE "hace muchos años que son malos tiempos" para las instituciones culturales en España, con las que se ha "utilizado el argumento de la crisis para reducir las aportaciones". En el caso de la propia RAE, considera que cuenta con un presupuesto --7 millones de euros-- que "no tiene ninguna importancia en el marco de los números" para el Estado.

Tampoco descarta el académico conseguir "una regulación más estable" para la RAE. "Quizás dar un mayor nivel jerárquico, porque ahora hay un estatuto, pero una Ley puede ser mejor. Son cosas delicadas que hace falta debatir con los académicos", ha añadido.

Otro de los primeros objetivos de Muñoz Machado será el de convertir a la corporación en "un centro en el que se trabaje muy gratamente". "No es que ahora no ocurra, pero me gustaría que los plenos estén organizados para que a los académicos les guste acudir y sea un lugar de bienestar y felicidad", ha admitido.

¿UNA INSTITUCIÓN ANTICUADA?

Preguntado sobre qué le diría a los que tachan a la institución de anticuada, el catedrático ha respondido que "simplemente decirles que no saben lo que dicen ni conocen a esta casa". Y ha puesto como ejemplo la situación de la mujer, que "sí que fue un problema hace años, pero ahora ya no".

"Hubo un tiempo en que se consideraba que la RAE era solo de hombres y no querían que hubiera mujeres. De hecho, hubo algunas no elecciones de académicas que merecían entrar y se tardará un tiempo en subsanar ese déficit. Pero en la actualidad no existe ese problema, ya no hay dudas en la elección cuando hay una candidata que merece entrar", ha concluido.