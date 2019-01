Muñoz Machado asume mañana su cargo como director de la RAE en un pleno en el que presentará su programa

El académico Santiago Muñoz Machado asumirá este jueves 10 de enero su nuevo cargo como director de la Real Academia Española (RAE), tomando el relevo de Darío Villanueva, en un pleno en el que presentará su programa al resto de académicos.

Muñoz Machado ya adelantó a finales de diciembre, cuando se conoció su elección, algunos de los puntos que abordará en esta nueva etapa. El primero de ellos será el económico, un apartado en el que, pese a la crisis por la que ha atravesado la institución, el académico cree poder resolverlo en cuestión de un año con un aumento de la inversión estatal.

"Llevamos muchísimos años con preocupaciones y penurias y hay que acabar de una vez por todas con esto", alertaba en una entrevista con Europa Press, adelantando que no veía "imposible" lograr un 100% de autofinanciación y que el actual Gobierno socialista podía "ser sensible" a esta petición.

"Sé que esa sensibilidad existe, porque la he chequeado y vamos a tener una respuesta positiva e inmediata. La RAE abre las puertas de cualquier Gobierno", indicaba al respecto de una institución con un presupuesto de 7 millones de euros anuales y que ha cerrado el ejercicio de 2018 con un déficit cercano a los dos millones de euros.

Precisamente, este mismo miércoles el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, se ha reunido con Muñoz Machado en lo que supone una primera toma de contacto entre ambos con vistas a poder realizar proyectos conjuntos entre el Ministerio y la RAE, según informan a Europa Press fuentes del departamento que dirige Duque.

El pasado 18 de diciembre, el ministro ya planteó la posibilidad de que las Reales Academias, entre ellas la RAE, presentasen proyectos científicos para que pudiesen optar a financiación de su Ministerio y así compensar la reducción de fondos que han sufrido en los últimos diez años.

EL LENGUAJE INCLUSIVO, A FINALES DE ENERO

En cuanto al informe de lenguaje inclusivo en la Constitución encargado por el Gobierno, el director electo apuntaba a que será estudiado en un pleno de la RAE "a finales de enero" en una sola sesión. "El informe está bastante avanzado porque los ponentes han cumplido en tiempo su misión: yo no lo conozco, pero creo que es de extraordinaria calidad técnica".

Una vez esté aprobado por la RAE, se enseñará a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el informe y "ella decidirá su destino", que Muñoz Machado supone "será hacerlo público".

UNA REGULACIÓN "ESTABLE"

Tampoco descarta el académico conseguir "una regulación más estable" para la RAE. "Quizás dar un mayor nivel jerárquico, porque ahora hay un estatuto, pero una Ley puede ser mejor. Son cosas delicadas que hace falta debatir con los académicos", añadía recién elegido en el cargo, en el mes de diciembre.

Otro de los primeros objetivos de Muñoz Machado será el de convertir a la corporación en "un centro en el que se trabaje muy gratamente". "No es que ahora no ocurra, pero me gustaría que los plenos estén organizados para que a los académicos les guste acudir y sea un lugar de bienestar y felicidad", admitía.

"MANTENER UNIFICADA LA LENGUA"

El director de la RAE entiende que los problemas de "una institución tricentenaria son los de ayer y mañana: no hay muchas novedades". No obstante, otro de sus primeros retos será el de "tratar de mantener unificada una lengua que hablan 550 millones de personas".

"Cae una responsabilidad enorme sobre mis espaldas. Emplearé fortaleza, imaginación y esfuerzo, y dedicaré todo el tiempo que sea necesario para que la institución esté bien gestionada, su prestigio crezca y sus problemas inmediatos desaparezcan", apuntaba.