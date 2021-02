El mundo de la cultura reivindica la memoria democrática en aniversario 23F

Cantantes, actores, escritores y periodistas han reivindicado esta tarde la memoria democrática en el 40 aniversario del intento del golpe de Estado del 23F, una noche de la que han rememorado el miedo y la pena, la vergüenza y el bochorno.

Miguel Ríos, Rozalén, Aitana Sánchez Gijón, Andreu Buenafuente, Pepa Bueno, Eduardo Mendicutti, Rosa Montero e Irene Vallejo, entre otros representantes de la cultura, han recordado sus vivencias en torno a esa fecha en unas jornadas organizadas por el Instituto Cervantes y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y que ha clausurado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

"Tenemos que ayudar a la democracia para que nos permita estar dentro", ha indicado Carmen Calvo, que ha recordado aquella noche "de miedo, de bochorno y vergüenza". Algo que, ha dicho, "requiere que no bajemos la guardia absolutamente nunca, por eso es tan importante recordar el 23F, porque tenemos que entregar el testigo de la paz limpio a los que vengan después".

Y ha destacado la importancia de la memoria "para saber exactamente dónde estamos y a dónde nos encaminamos".

Con una bolsa "llena de recuerdos" ha relatado Miguel Ríos aquella fecha en la que se encontraba ensayando su disco "Extraños en el escaparate" y cómo buscó a su mujer y a su hija.

"No he tenido más miedo en mi vida. Yo, que pensaba que era un rockero valiente pero tenía miedo a la barbarie", ha dicho el cantante que ha asegurado cómo las personas del Congreso que se mantuvieron en sus escaños fueron "verdaderamente rockeras" y le dijeron "no a la barbarie".

También la escritora Rosa Montero ha calificado aquella noche como la "más oscura" de su vida por causas sociales. "Miedo había, yo soy una cobardica, pero sobre todo recuerdo la pena. Hay una esperanza y nos la aplastan, Yo me recuerdo llorando".

"No sabíamos que en realidad de ahí iba a resultar una consolidación de la democracia", una democracia que hay que defender, ha indicado Montero, que ha confiado en que, en la actualidad, en la "noche oscura de la pandemia", cuando hay un odio creciente, un extremismo feroz y un agujero de crisis económica "a lo mejor conseguimos construir algo mejor, un país mejor, una sociedad mejor".

La periodista Pepa Bueno ha recordado su miedo, pero sobre todo el de sus padres, al igual que ha hecho la actriz Aitana Sánchez Gijón, que hace 40 años tenía 12.

Sus padres le dijeron que si el golpe prosperaba tenían que irse a Italia, donde su padre había estado exiliado por ser comunista: "Mi mundo se desmoronó" aunque afortunadamente duró poco, ha explicado Sánchez Gijón, que ha reivindicado la memoria democrática construida "con tanto sacrificio" y ha destacado la importancia de la cultura como vertebrador social.

El presentador de televisión Andreu Buenafuente ha recordado cómo, tras ver que el país superaba "uno de sus trances más duros y vergonzosos", pudo este construir su vida en libertad. Por ello, ha pedido a los dirigentes políticos que hagan lo posible para que la libertad nunca más esté en entredicho.

La escritora Irene Vallejo, muy pequeña cuando el 23F, ha explicado cómo su madre le ha contado que se quebró y lloraba, y cómo descubrió que las lágrimas no eran solo propias de la infancia, mientras que la cantante Rozalén ha expresado su agradecimiento a las personas que lucharon tanto tiempo por la democracia y la libertad de las que ella goza ahora.

También ha intervenido en el acto Eduardo Mendicutti, que escribió una novela en 1982 sobre una travesti andaluza en la noche del 23F titulada "Una mala noche la tiene cualquiera", un libro que acaba con la frase: "Ay niño, qué rica es la libertad...".