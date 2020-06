El mundo de la cultura, la política y la comunicación despide a Rosa María Sardà

El mundo de la cultura, la política y la comunicación ha despedido en las redes sociales a la actriz, humorista y presentadora Rosa María Sardà, que ha fallecido este jueves a los 78 años de edad, según ha anunciado la Academia de Cine.

Desde el mundo del cine, han sido numerosas las reacciones al fallecimiento de la actriz, entre las que destacan las palabras de Antonio Banderas en Twitter. "Con gran tristeza decimos adiós a una de las grandes de la escena española. Querida por todos en vida y ahora en el recuerdo. DEP Rosa María Sardá", ha señalado.

Para el director de cine Juan Antonio Bayona, Sardà es un "mito" de la cultura española que "brilló en el teatro, el cine y la televisión". "Cómo los grandes cómicos de la historia, nos hizo reír horas y horas mientras, sin darnos cuenta, nos enseñaba a ser mejores personas", ha indicado.

Por su parte, el actor Javier Cámara también ha manifestado la "pena" que le ha causado esta noticia. "Querida Rosa. Qué pena que te vayas. Cuánto reímos, y cuanto aprendimos de tu inmenso talento. Que mujer especial y brillante fuiste. !Hasta Siempre!", ha indicado el intérprete en Twitter.

Asimismo, el actor y director Santiago Segura ha destacado la "inteligencia", "agilidad mental", su "sentido del humor", "acidez" y su "forma de decir e interpretar". "Tuve la suerte de trabajar contigo, de conocerte, y ahí descubrí tu enorme corazón maravilloso. Hasta siempre amiga", ha señalado Segura sobre la actriz, con quien coincidió en 'La niña de tus ojos' y 'La reina de España', de Fernando Trueba.

También han lamentado su muerte el actor Luis Merlo, para quien Sardà ha sido una "gran actriz", o el cómico y actor José Corbacho, que se ha referido a la actriz como "la mejor de los mejores" y "un faro para una generación de titiriteros y gentes de la comedia".

Del mismo modo, el actor y humorista Andreu Buenafuente ha llorado la pérdida de "LA SARDÀ", nombre que ha escrito en "mayúsculas" para recordar a "un referente", una "mujer libre y culta" que llevaba "el teatro y la comedia en las venas". "Abrió caminos. Todos aprendimos de ella", ha dicho.

Por su parte, la periodista Julia Otero ha destacado su "grandeza artística y personal" y ha señalado que la actriz ha fallecido en su casa, "en compañía de su hijo y sus hermanos", al tiempo que ha recordado que hace tres meses estuvo en Onda Cero. "Las dos sabíamos que era la última vez", ha indicado. Asimismo, la escritora y periodista Maruja Torres también ha recordado la amistad que les unía: "Una cena con Rosa María Sardá y Terenci Moix rivalizando en contar anécdotas era lo mejor que podía ocurrirte en mucho tiempo".

Del mismo modo, el periodista Jordi Évole también ha tenido palabras para Sardà, a quien entrevistó durante el confinamiento. "Ojalá esta semana no hubiese existido nunca", ha señalado. Asimismo, el humorista Carlos Latre ha destacado que Sardà siempre fue "amable y cariñosa".

Desde el sindicato La Unión de Actores han lamentado la "triste noticia", mientras que la organización de los Premios Feroz, que otorga la prensa especializada de cine y que en 2016 le hicieron entrega del galardón de honor, también ha manfiestado la pena por este fallecimiento que "deja un gran vacío".

"INDISCUTIBLE MAESTRA DEL HUMOR"

La presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, ha destacado que Sardà fue "una actriz fantástica y versatilísima". "Se daba toda y dominaba el oficio como nadie", ha señalado en declaraciones a Europa Press. "Fue una de las grandes por no decir la más grande", ha destacado, y ha incidido en que fue una luchadora y que pocas mujeres tuvieron su influencia.

La Acadèmia la reconoció con el Gaudí d'Honor en 2016, cuando ya estaba enferma, y para Passola, "se ha ido dejando muy buen trabajo hecho en drama, comedia, tragedia y humor fue fantástica".

La SGAE, que le concedió en premio Max de Honor en 2015, ha reconocido a la actriz como "indiscutible maestra del humor", "intérprete vocacional y autodidacta, se subió a un escenario con veinticuatro años de la mano de Alfonso Paso y ya no se bajó nunca." "Siempre con un pie firme en las tablas, "la Sardà" ha hilvanado una polifacética carrera como actriz de teatro, televisión y cine y directora", ha señalado.

PEDRO SÁNCHEZ ALABA EL "COMPROMISO SOCIAL"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alabado el "compromiso social" de Rosa María Sardà, a quien se ha referido como "una de las actrices más queridas y memorables" de España. "Rosa María Sardà, historia en mayúsculas de nuestra cultura, ejemplo de sensatez, una mujer luchadora, con fuertes convicciones y gran compromiso social. Te echaremos de menos. Todo mi cariño para su familia, ha dicho Sánchez.

Por su parte, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha manifestado estar "consternada" por el fallecimiento de Sardà que, según ha indicado, le ha acompañado durante toda su "educación sentimental". "Me hacía reír tanto... Siempre he admirado su fuerza, su compromiso y su inconmensurable talento", ha dicho.

La diputada socialista Adriana Lastra ha destacado que Sardà fue "valiente, comprometida, admirable", mientras que el PSOE ha dedicado unas palabras en la cuenta oficial del partido en Twitter con las que se ha referido a la actriz como una "dama del cine y el teatro" y una "comediante valiente y comprometida".

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha destacado a Sardà como "una gran figura" del teatro y el cine de España. "Mi pésame a sus allegados. Mi aplauso a su enorme aportación a la cultura", ha señalado. Del mismo modo, en la cuenta oficial de Podemos en Twitter, la formación morada también ha dedicado unas palabras a la actriz fallecida. "Recibimos la triste noticia de que hoy nos ha dejado Rosa Maria Sardà, memorable actriz del cine y del teatro de nuestro país. Nuestro más sincero pésame a la familia, compañeros y amigos", apunta.

Del mismo modo, le presidente de la Geleralitat de Cataluña, Quim Torra, también ha dedicado unas palabras a Sardà. "Se ha muerto Rosa Maria Sardà, actriz de teatro, cine y televisión que nos deja un legado profesional que siempre recordaremos. Mi pésame a la familia y los amigos", ha señalado.

También, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha despedido a Sardà, "mujer extraordinaria, pionera, una actriz de gran talento, con sentido del humor, ternura, valentía e inteligencia". "Una barcelonesa que querremos siempre", ha dicho.

El diputado de ERC en el Congreso de los Diputados Gabriel Rufián ha señalado que "no se va solo una gran actriz", sino "una gran parte del patrimonio cultural" que "si hubiera nacido en Boston y no en Barcelona tendría tres Oscars". "Me gustaba tanto lo que hacía que me daba igual lo que pensara", ha dicho.