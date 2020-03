Mujeres cineastas aplauden las medidas del Gobierno para fomentar la paridad

La presidenta de la asociación de mujeres cineastas (CIMA), Cristina Andreu, ha valorado hoy de forma muy positiva las medidas adoptadas por el Gobierno para fomentar la paridad en el sector audiovisual, tras su primera reunión con el ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes.

"Nuestra satisfacción es total, ahora falta que las medidas se vayan cumpliendo y evaluar su impacto", ha dicho a Efe Andreu al finalizar el encuentro, "lo que queremos es llegar a la igualdad para que no sean necesarias las cuotas".

El ministro de Cultura anunció la semana pasada en la comisión de Cultura del Congreso que reservará el 35% del presupuesto de las ayudas al cine para proyectos dirigidos por mujeres, teniendo en cuenta que en la actualidad sólo un 23,7% de los largometrajes españoles cuentan con una mujer en su dirección.

También avanzó que las películas dirigidas por mujeres se incluirán en la consideración de "obra difícil", lo que permite elevar el límite máximo de la intensidad de las ayudas que reciban hasta el 75% de su coste reconocido.

Estas medidas se sumarían a las que adoptó el gobierno del PP, que en 2018 introdujo en el sistema de valoración por puntos que rige las ayudas una puntuación adicional para los proyectos con mujeres en categorías como dirección, guion, fotografía o música, en las que suelen estar infrarrepresentadas.

El Gobierno actual modificará un aspecto relacionado con esa medida al establecer que los puntos extra se otorguen cuando la presencia sea "exclusivamente" femenina en esas categorías.

Las nuevas medidas, aún en trámite de aprobación e incluidas en el Plan de acción 50/50 del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), se empezaron a negociar con CIMA durante el mandato del anterior ministro, José Guirao.

Sobre las críticas a las cuotas recibidas en los últimos días por actrices como Candela Peña o directoras como Gracia Querejeta, la presidenta de CIMA subraya "hay que poner el foco en el colectivo y no en los casos individuales".

"¿Cuántas mujeres hay que no necesiten este apoyo?", se pregunta y menciona los casos "contadísimos" de directoras con una trayectoria consolidada en España como son la propia Querejeta, Isabel Coixet e Icíar Bollaín.

"En CIMA somos 550 socias y no podemos individualizar esta lucha", ha subrayado. En el caso de mujeres compositoras (solo un 4%), directoras de fotografía (7%) o responsables de sonido (7%), Andreu destaca que el problema no es la ausencia de profesionales de calidad sino que "no se las contrata" y que "cobran menos".