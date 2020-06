La muerte de Pau Donés a los 53 años suscita elogio y reconocimiento unánime

La muerte del cantante Pau Donés a los 53 años a consecuencia del cáncer que estaba combatiendo desde los últimos cinco años ha suscitado un elogio y un reconocimiento unánime tanto a nivel humano como artístico en todas las instancias.

La noticia saltaba sobre las 11 horas de este martes tras comunicarlo la familia a través de las redes sociales.

Pau Donés, marcado de pequeño por la muerte de su madre cuando contaba con 16 años, formó con su hermano Marc varios grupos antes de, en 1995, pergeñar Jarabe de Palo, banda de rock latino y aires caribeños que compaginó en sus inicios con su trabajo en una agencia de publicidad.

Su primer disco, "La flaca", fue un éxito al cabo de bastantes meses, gracias al anuncio televisivo de una marca de tabaco, y ya entonces pudo dedicarse a la música. De hecho, Virgin lo lanzó como una estrella mundial con su segundo trabajo, "Depende", al que seguirían otros como "De vuelta y vuelta", "Bonito" o "1 m2", antes de empezar un lento declive artístico.

Donés, ligado familiarmente al pueblo altoaragonés de Montanuy, prosiguió con su carrera, en espera de vientos más propicios, y de aquella época son discos como "Adelantando", "¿Y ahora qué hacemos?" o "Somos" hasta que, en septiembre de 2015, empezó una lucha contra el cáncer de colon que le llevó a retirarse de los escenarios, a escribir su autobiografía, "50 palos", a volver de nuevo, o a instalarse en California junto a su hija Sara.

Hace un par de meses regresó a su ciudad natal, Barcelona, lanzó una canción, "Vuelvo", como aperitivo de un nuevo álbum previsto para septiembre, y en mayo adelantó todos los planes y publicó su testamento, "Tragas o escupes", un epílogo a 25 años de música, con canciones que permanecerán en el imaginario colectivo como "La flaca", "Grita", "Depende", "El lado oscuro" o "Adiós".

Buena persona, un músico irrepetible y un luchador incansable frente a la adversidad, así es como todo el mundo, desde la música al cine, de la política a la televisión han descrito a Pau Donés.

Antonio Orozco, uno de los primeros en reaccionar decía en su cuenta de Instagram: "Nunca te irás, amigo mío, nunca te irás"; y el dúo de Cornellà Estopa expresaba un conciso "descansa kerido compañero".

Igualmente de emotivo ha sido Loquillo, quien ha apuntado en su perfil: "Recuerdo la primera vez que conocí a Pau Donés. Guardaba un autógrafo mío que le había firmado yo cuando aún no se dedicaba a la música. Descansa en paz, Pau".

"Pau, no sé qué decirle a tu familia. Porque a mí me cuesta contener las lágrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa, amigo", escribía Alejandro Sanz en recuerdo del autor de "Agua", "Depende" y "La flaca".

Especialmente emocionante ha sido la dedicatoria de Luz Casal, quien afrontó el cáncer en el pasado: "Supe cuando hablamos por teléfono que te estabas despidiendo de mí. Qué valiente y jabato has sido, qué atento y cariñoso colega. Somos muchos, aquí y en muchos otros países, los que lloramos tu partida. Nos quedan tus canciones y tu ejemplo. Te quiero!".

El actor y humorista Dani Rovira, en tratamiento por cáncer, expresaba: "Naciste en la cara buena del mundo. Gracias por todo lo que nos diste. Qué mañana tan horrorosamente triste. Serás un motivo más para los que siguen batallando. Descansa en paz, Pau".

La cantante de Figueres Mónica Naranjo escribía: "El cielo hoy suena mejor. Buen viaje, Pau".

Apenas unos minutos después de que saltara la noticia, las redes se han empezado a llenar con comentarios de despedida por parte de compañeros de profesión como Rayden, que lo ha calificado de "genio, con la sonrisa por delante", o de Rozalén, que lo ha llamado "eterno".

"Que la tierra te sea leve. Aquí te cantaremos siempre", ha escrito la manchega, casi a la par que el actor y director de cine Santiago Segura afirmaba: "Adiós compañero, celebraremos tu música y tu vitalidad".

No podía ser más elocuente el músico y compositor Manu Guix cuando espetaba en un tuit: "Puto cáncer dels collons".

Más palabras han llegado por parte de Pablo Alborán ("Feliz viaje, Pau"), Hombres G ("Se va un grande, un gran luchador"), Miguel Poveda ("Estar a tu lado era estar al lado de la bondad") o Mikel Erentxun ("Tu lucha ha sido mi electricidad. Tu sonrisa es mi paisaje").

"Sé que morir no es más que estar un tiempo fuera. Sé que vivir es entender que el cielo espera. Me niego a despedirme de ti... Estés donde estés, estás y simplemente te abrazo, querido Pau!!!!!", anotaba la compositora e intérprete Rosana.

El adiós ha sido unánime, sin distinguir entre los músicos más apegados a la radiofórmula como Melendi ("Una de las primeras canciones con las que aprendí a tocar la guitarra fue 'La Flaca'", reconocía) o la canción de autor, como Marwan, quien ha recordado cómo le arropó sin apenas conocerle en un concierto en Buenos Aires.

"Era el verano del 97. Yo acababa de sacar mi primer disco y daba mis primeros conciertos recorriendo toda España. Su música sonaba en todas partes. Inevitablemente sus canciones me llevan a esos veranos en los que éramos invencibles y todo estaba por hacer", ha rememorado Ismael Serrano.

Ana Belén ha reaccionado a la muerte de Donés con "tristeza, consternación, rabia y agradecimiento".

Entre todos los artistas, algunos tan jóvenes como Alba Reche ("Gracias por todo tu arte"), Dani Fernández ("Nos ha dejado un referente para tantas generaciones que hemos llegado después. Sus canciones seguirán siempre con nosotros. Un genio de talento inmenso"; un poético Miki Núñez ("Ahora que tú y yo tenemos las alas de mil pájaros") o Alfred García ("Larga vida a Pau Donés").

Los homenajes no se han limitado a sus colegas más directos, sino a muchas ramas como la del cine y la televisión, con palabras de José Corbacho ("Hizo nuestra vida un poquito mejor con su música y con su espíritu libre"), Antonio de la Torre ("Un ejemplo de lucha, de humanidad, de talento") o Tristán Ulloa ("Se va un tipo lleno de luz").

Desde su confinamiento en Nueva Zelanda, el cineasta JA Bayona decía en su twitter que "Pau Donés nos ha dejado cantando, haciendo, como ha hecho siempre, más alegre la vida. Jarabe de Palo presentaba, hace apenas unos días, su nueva canción. No puede haber mayor dignidad en la despedida".

El presentador y humorista Andreu Buenafuente, que tuvo oportunidad de charlar con él en diversos programas televisivos, despedía al cantante de Jarabe de Palo con un "Hasta siempre Pau. Gracias por tu música. Pude conocerte bien y respetarte. Estoy triste y cabreado. Te has ido demasiado pronto. Te recordaré siempre!!".

El periodista Jordi Évole también se refería a Donés en su cuenta de Twitter: "Pau. Gracias por tanto. Por tu amistad. Por tu ejemplo".

Desde el ámbito de la literatura, la escritora Lucía Etxebarria ha ensalzado su carácter: "Cualquier persona que lo haya conocido os dirá que era UN ENCANTO y una persona sin ego, algo muy difícil de encontrar en el mundo de la música"; y por su labor filantrópica ha recibido también el homenaje de organizaciones como Open Arms ("Te cantaremos siempre").

El mundo de la política ha reaccionado asimismo al fallecimiento del cantante, entre ellos el sociólogo y teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Subirats, quien ha dicho: "Sencillez, proximidad, calidez, alegría contenida...todo parecía bonito con Pau Donés. Lo echaremos en falta".

El Ministerio de Cultura ha hecho un reconocimiento al legado de Donés aprovechando parte de la letra de uno de sus últimos temas: "Eso que tú me das / No creo lo tenga merecido / Por todo lo que me das / Te estaré siempre agradecido".

El diputado en Madrid de ERC Gabriel Rufián comentaba que es "imposible escribir canciones tan bonitas con menos e imposible dar un ejemplo de lucha mayor". "Gracias siempre por tu música, tu sonrisa y el amor a la vida", añadía la alcaldesa Ada Colau.

Miembro de la SGAE desde 1996, también esta entidad se ha sumado a las condolencias: "Nos deja la enseñanza de que 'en la vida, todo depende de cómo se mire', un mensaje optimista como el que impregnaba la letra de sus canciones".