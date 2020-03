Muere el tenor Enrique del Portal, víctima de "la otra epidemia", según viuda

El tenor y actor Enrique del Portal ha fallecido este viernes en su domicilio de Madrid a los 87 años por una gastroenteritis, ha informado a Efe su viuda, Nieves Fernández de Sevilla, que ha asegurado que su marido ha sido "víctima de la otra epidemia", la saturación sanitaria que provoca el coronavirus.

La pandemia, asegura, ha impedido que su marido, que estaba postrado a consecuencia de una caída que sufrió en su domicilio hace quince días, fuera atendido en un centro sanitario "y que ni tan siquiera que un médico haya ido a visitarle", ha detallado Fernández de Sevilla, que aguarda en su casa junto al cadáver a que los servicios sanitarios y de funeraria certifiquen la defunción.

"Cuando ayer llamé otra vez para pedir por favor una ambulancia la señorita que me atendió me dijo 'señora, si le llevan al hospital no volverá a verle, porque con su edad y con lo que hay allí no saldrá vivo", ha lamentado entre lágrimas.

"Este es el otro virus, el de la desatención, porque ¿qué importa que se muera una persona tan mayor? El otro día me decía que no se quería morir, que su madre había vivido hasta los 92", ha recordado.

Sus cuatro hijos, Dani, David, Delia y Diana, "han roto la cuarentena" para acompañar a su madre en su casa y sabe que eso es "mucho más" de lo que están teniendo "tantas y tantas personas mayores que están falleciendo solas".

"Es muy triste lo que está pasando. ¿Por qué en este país le damos a la muerte tan poca importancia?", se ha preguntado.

Fernández de Sevilla, también cantante, ha resaltado que su marido era "una persona brillante, no de primera línea, pero que cantó con la madre de Plácido Domingo -Pepita Embil- José Carreras o Alfredo Kraus y tuvo muchos premios. Fue un gran cantante de segunda fila pero un gran actor de zarzuela".

En activo hasta hace tres años, el madrileño estudió Canto en el Real Conservatorio de Madrid, debutó en 1959 en el Teatro Fuencarral y en 1962 fue contratado por el Teatro de la Zarzuela como primer tenor, una época en la que interpretó "El Caserío", que preparó con el propio Pablo Sorozábal, "La Tabernera del Puerto" o "Marina".

Alternó la zarzuela con la ópera y la opereta y cantó títulos como "La Viuda Alegre", "El Conde de Luxemburgo", "El Encanto de un Vals" o "El País de las Campanillas" en una gira que hizo en los 60 y 70 por Hispanoamérica.

A partir de 1974 hizo en la Zarzuela "Carnaval en Venecia", "Doña Francisquita", "Don Gil de Alcalá", "Chorizos y Polacos", "La Patria Chica" o "La Revoltosa"; en la Maestranza de Sevilla "El Bateo" o "La Verbena de la Paloma" y en el Arriaga de Bilbao "La vida breve" -junto a José Carreras- y "El retablo del maese Pedro".

En 1980, Del Portal, premio Francisco Arroyo de Valladolid y Federico Romero de la SGAE, fue contratado por Sorozábal para estrenar "Juan José" en la Zarzuela pero se suspendió y acabó protagonizando "La del Soto del Parral" y en 1982 hizo "Luisa Fernanda" en los Jardines del Generalife de Granada.

Distinguido por el Ministerio de Cultura con el título de Profesor Superior de Canto en reconocimiento a su carrera como cantante lírico, comenzó a trabajar como actor en 1992 en producciones como "Marino tiene que ser" y "Eloísa está debajo de un Almendro" pero sin abandonar el musical y la zarzuela, donde hizo papeles tanto cómicos como dramáticos.