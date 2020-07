Muere el periodista, escritor y bloguero grancanario Manuel Almeida

El escritor, periodista y músico grancanario Manuel Almeida, creador de reconocidos blogs como "Mangas verdes" o "Ecoplaneta", ha fallecido este martes a los 58 años, según han informado fuentes de su entorno.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1962, Manuel Martín Almeida Peña inicio su trayectoria creativa con el grupo musical Nueva Semilla, vinculado a la "nueva canción canaria", y publicó dos discos en los años ochenta.

Poco después, comenzó su carrera periodística, primero en medios como Cadena 100 y "La Provincia" y más adelante como subdirector de cabeceras como "La Tribuna de Canarias", "El Mundo/La Gaceta de Canarias" o "Canarias 7".

Además dirigió la revista literaria "Dragaria".

Entre los años 2009 y 2015, fue jefe de prensa de la Presidencia del Gobierno de Canarias, durante el mandato de Paulino Rivero.

Como escritor, fue finalista en 1997 del Premio Internacional de Novela Alba/Editorial Prensa Canaria con "Tres en raya", obra que sería publicada al año siguiente por Alba Editorial.

A esa primera novela, le siguieron en "Evanescencia", en 2017, y "El Manifiesto Ñ", en 2018.

El comunicador grancanario se labró una gran reputación en los medios digitales, gracias a sus diferentes blogs, en especial, con "Mangas Verdes" un espacio que estuvo diez años activo (2004-2014) y por el que recibió seis premios internacionales.

Entre ellos, el reconocimiento en 2010 como "Mejor comunicador en internet", otorgado por la Asociación de Usuarios de Internet; "Mejor blog en español sobre cambio climático" de los premios "The Bobs" ("The best of blogs") de la cadena Deutsche Welle; y "Mejor blog en español" de los premios 20blogs del diario "20 Minutos".

Antes, ya había logrado un notable éxito con "Ecoplaneta", que estuvo nominado en 2007 en los "Bobs" entre los finalistas del premio al mejor blog en español sobre cambio climático.

En su último perfil de su web personal mmeida.com, se presentaba como "escritor, periodista y creativo" de esta manera: "Una pasión: escribir; dos: crear; tres: comunicar; cuatro: escribir, crear, comunicar... apasionadamente".