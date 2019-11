Muere a los 92 años el empresario y mecenas de arte Josep Ildefons Suñol

El empresario, abogado y mecenas de arte Josep Ildefons Suñol i Soler ha fallecido en Barcelona a los 92 años, ha informado este lunes la Fundació Suñol y la Fundació Glòria Soler.

Suñol, que era hijo del que fuera presidente del FC Barcelona y diputado de ERC durante la República Josep Suñol, abrió en 2007 en el Paseo de Gracia, junto a La Pedrera, la Fundación Suñol, una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más importantes de España con más de 1.200 obras.

En sus fondos hay obras como dos Warhol, un retrato de Mao y una sopa Campbell's; "Busto de mujer con blusa amarilla" (1943), de Picasso; "Composition bleue" (1923), de Joan Miró; "Studies for motion picture scenario" (1935), de Dalí; "La jambe" (1958) de Giacometti; "Ascendente nº 2" (1954), de Pablo Palazuelo; "Gran personaje de pie" (1934), de Julio González, y "Masque de Kiki de Montparnasse" (1928), de Pablo Gargallo.

También atesora una gran colección del arte pop español del Equipo Crónica ("La rendición de Torrejón", 1970), Arroyo ("Winston Churchill peintre", 1969), Zush ("Letter to the Universe" y "The Zorld", 1977); o una serie de retratos fotográficos de Picasso, Miró, Giacometti, Calder y Dalí, realizados entre 1924 y 1931 por Man Ray.

Suñol desarrolló una trayectoria como coleccionista y mecenas de arte extensa y fructífera, a través de la Fundació Suñol, centrada en la promoción y difusión del arte contemporáneo a través de la creación de proyectos expositivos y actividades, y la Fundació Glòria Soler, que apoya proyectos en los ámbitos científico y social.

Al anunciar el fallecimiento de Suñol, su fundación ha mostrado la intención de "rendirle homenaje de la manera que mejor honra su memoria: continuando con las actividades previstas con motivo de la presentación de su nueva sede en Les Corts, un local lleno de historia que ahora más que nunca abrimos para mantener vivo su recuerdo y continuar su legado", y donde mañana tendrá lugar el acto de despedida pública.