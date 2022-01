Muere el cantante Meat Loaf a los 74 años

El cantante norteamericano Meat Loaf ha muerto a los 74 años, según ha asegurado su agente, que no ha especificado la causa de la muerte. El músico perdió la vida en la jornada de ayer con su mujer Deborah a su lado.

Nacido como Marvin Lee Aday, se crió en Texas antes de mudarse a Los Angeles en busca de un futuro en el mundo del espectáculo. Pero el motivo no fue puramente profesional, sino que muy personal. Al parecer, su padre (el agente de policía Orvis Wesley Artie) tenía problemas con el alcohol y se comportaba con su hijo de forma muy violenta. Meat Loaf recuerda que cuando su madre (Wilma Artie) falleció de cáncer, la situación en su casa se volvió insopotable para él. De hecho hasta el punto que se libró por los pelos de que su padre lo acuchillara de muerte.

Desde jovencito Meat Loaf tuvo sobrepeso, lo cual le llevó a vivir muchas situaciones de acoso escolar; pero también procuró sacar ventaja de ello para librarse de prestar el servicio militar (en plena guerra de Vietnam). Se dice que llegó a engordar cerca de 30 kilos con la idea de que no le consideraran apto para el servicio. Parece que la cosa no funcionó bien y fue convocado para prestar servicio en el ejército... Hizo caso omiso.



Ya asentado en Los Angeles, Meat Loaf comenzó a actuar en musicales y tener su propio grupo. De hecho, una de las historias sobre cómo consiguió llamar la atención de las discográficas fue porque se decía de él que era capaz de fundir los fusibles de un amplificador por la potencia de su voz. Pero quién sabe, porque también el propio Loaf ha compartido que su rango de voz aumentó considerablemente después de recibir un fuerte golpe en la cabeza. Lo que sí parece cierto es que Meatl Loaf llevó en coche al asesino en serie Charles Manson. Parece que Loaf conducía por Sunset Boulevard y vio a un joven haciendo autostop. Al recogerle le indicó que se dirigía a casa de Dennis Wilson (The Beach Boys) y que si le llevaba podría conocerles. Así lo hizo, y aunque no conoció a ningún Beach Boys, sí parece que era la casa de uno de ellos. Al despedirse, Manson le dijo que el mundo estaba a punto de acabarse.



A lo largo de su vida, Meat Loaf vio de cerca la muerte en varias ocasiones. Sufrió cerca de 18 contusiones, sobrevivió a 8 accidentes de coche y a alguno que otro de avión.

Su obra más conocida es el álbum 'Bat Out of Hell', uno de los discos más vendidos de todos los tiempos.Tuvo una larga carrera que se prolongó durante casi sesenta años y en la que vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo. Como actor, ha protagonizado más de 65 películas, entre ellas 'El club de la lucha', 'Rocky Horror Picture Show' y 'Wayne's World'.

"Sabemos cuánto significó para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso", dijo la familia de Meat Loaf en un comunicado.

"Desde su corazón hasta vuestras almas… ¡nunca dejéis de rockear!".