Mucha lluvia y Jarvis Cocker y poco Pulp en clausura del festival Tomavistas

En su último disco bajo la firma de su más reciente proyecto musical, Jarv Is..., se pregunta Jarvis Cocker si debe evolucionar, una cuestión retórica en realidad para el exlíder de Pulp, quien no ha dejado de reinventarse y de mostrarlo como hoy en la clausura del festival Tomavistas, a la que se ha presentado una inesperada y atronadora visita.

Resueltos los problemas de la primera jornada para pedir bebida, pocos podían imaginar a la apertura a media tarde con La Trinidad que se avecinaban otros nubarrones y que una tromba de agua en forma de tormenta localizaría su epicentro en el recinto del evento, que en esta séptima edición se estrena en un lateral de IFEMA, hasta pararlo por completo, especialmente el concierto de los noruegos Kings of Convenience.

Convertidos en héroes involuntarios, Erlend Øye y Eirik Glambek han cogido el toro por los cuernos y a toda su banda y, lejos de renunciar a su directo, han bajado a pie de pista para amenizarle en formato acústico el remojón a los 6.000 asistentes que según la organización han pasado este sábado aquí.

Tras esta actuación que ya pocos olvidarán ha podido recuperarse la normalidad y disfrutar de los directos enchufados de otras referencias del "indie" actual como las sacudidas post-punk de los británicos Shame o, ya como broche pasada la 1 de la mañana, el "soul" hipnótico y bailable de sus paisanos Jungle con temas como "Keep Moving".

Entre medias, el que debía ser de origen el gran protagonista por prestigio y por su larguísima ausencia de Madrid, su compatriota Jarvis Cocker, ha tomado el escenario bajo los sones de "She's a lady", del disco "His 'N' Hers" (1994) de Pulp, escasísima apelación a su exbanda en el repertorio del concierto, que en su lugar ha desgranado a fondo el reciente "Beyond The Pale" (2020), definido por muchos críticos como su mejor trabajo desde los años 90.

"Hola, me llamo Jarvis y mi grupo se llama Jarv Is...", ha dicho en español como presentación, con sus gafas de pasta y su largo flequillo, su aún espigada figura toda de negro y una americana blanca que le ha durado apenas unos minutos. "¿También tenéis calor?", ha preguntado antes de deshacerse de ella.

Quienes se esperaran escuchar de la época dorada del "britpop" el archiconocido "Common People" se han encontrado a un artista más empeñado en retomar el testigo de las últimas obras de David Bowie o Leonard Cohen: audaz, provocador, carismático, irónico, electrónicamente oscuro, a ratos más recitador que cantante...

No ha sido un concierto prototípico en cuanto a su enganche "mainstream" para un festival cerca de la medianoche y en un mayo inesperadamente caluroso, pero temas como "Must I Evolve?", "Am I Missing Something?" o "House Music All Night Long" han cumplido su cometido, igual que esos singulares pasos de baile de gallina que ya son marca de la casa.

Cocker, que escribió ese "House Music..." sobre la experiencia de recluirse en casa a escuchar música mucho antes de que la pandemia fuese una realidad, ha celebrado la libertad recuperada con el público de la capital española y poco después les ha regalado un corte inédito cuyo título vuelve a remitir a esos días de encierro, "Lockdown" (confinamiento, en español), una larga y densa diatriba que se ceba en el desasosiego.

"¿Os está gustando el repertorio? Podemos volver atrás en el tiempo si queréis", ha interrogado entonces al respetable, aunque él mismo ha reconocido que no ha sonado "muy creíble" y no ha retrocedido tanto como muchos hubiesen deseado.

Acompañado de un exquisito séquito de cinco músicos, con arpa, violín, réplica coral femenina y bases electrónicas, en ese viaje al pasado ha recuperado cortes de su etapa en solitario previa al proyecto de Jarv Is... como "Big Julie", "Further Complications" o "Cunts Are Still Running the World".

La oferta de este sábado, que en su tercer escenario no ha olvidado a artistas patrios como Kokoshca o La Plata, pone punto y final al séptimo Tomavistas, dos veces aplazado a causa de la pandemia y en el que un total de 20.500 personas aproximadamente han podido escuchar a artistas como Alizzz, Rigoberta Bandini, Carolina Durante o Suede.