La Mostra de Cultura Portuguesa rinde homenaje a la poetisa Sophia de Mello

Cristina Rodrigues, Gisela João, Saskia Moro o Maria João son algunos de los "prodigios" de la cultura portuguesa que la muestra "Bem-vindos" llevará a Madrid y a otras ciudades españolas con el objetivo de acercar y fortalecer la cultura lusa en nuestro país.

Hasta finales de noviembre, la embajada de Portugal en España propagará la cultura de su país a través de la 17º edición de la Mostra de Cultura Portuguesa, un evento que este año rendirá homenaje a la poetisa Sophia de Mello en el centenario de su nacimiento.

"Cada vez más en España hay una conciencia mayor sobre la cultura portuguesa, pero todavía hay que mejorarlo más. Nosotros miramos la cultura y la lengua no solo como realidades, sino también como instrumentos de conocimiento", ha señalado el embajador de Portugal en España, Francisco Ribeiro.

La cita de este año contará con 60 actividades, de las cuales 38 -quince más que en la edición anterior- se realizarán en Madrid y 22 repartidas entre las ciudades de Sevilla, Bilbao, Barcelona, Cuenca, Segovia y Vigo. Como en años anteriores, se abordarán los temas de la música, la literatura, el cine y las artes plásticas.

En esta edición, según ha apuntado el embajador, cabe destacar "una notoria" representación femenina: la artista plástica Cristina Rodrigues con su exposición "Home is the Cathedral of Life"; el concierto de la fadista Gisela João; la artista plástica Saskia Moro con su libro "As palavras" y Carolina Celas, ilustradora de libros infantiles que impartirá talleres.

La parte musical de "Bem-vindos" comenzará este sábado con el Festival Portugal Alive que tendrá entrada gratuita, aunque las "apuestas fuertes" serán: el concierto de Jazz (3 de octubre, Café Berlín) con la cantante Carmen Souza y el concierto de la Orquesta de Jazz de Matosinhos junto con Maria João el próximo 10 de noviembre en CaixaForum.

A nivel cinematográfico, Ribeiro destaca la obra "As Filhas do Fogo" realizada por el cineasta Pedro Costa y que se verá en la Cineteca del Matadero, así como la retrospectiva del director Paulo Rocha que se mostrará en la Filmoteca española.

El embajador ha querido recalcar la importancia del XIII seminario internacional La corte en Europa, en el que se hablará sobre las hazañas de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano. "Esta es una efeméride única donde se pondrá en valor las dos monarquías que llevaron a cabo la primera circunnavegación".

Este año, la Mostra compartirá protagonismo con el Festival Celebremos Iberoamérica, cuyo objetivo es mostrar el mestizaje cultural y la diversidad de Iberoamérica.