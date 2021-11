Morgan entrega calidez en su concierto piel con piel de Zaragoza

Naiare Rodríguez

Soul, rock y folk son los ingredientes esenciales de Morgan, banda que, después de dos años de espera y la creación de su tercer disco de estudio, The River and the Stone, ha llegado este jueves a la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza para presentar sus nuevas canciones, en el que ha sido su segundo concierto, piel con piel, de la gira.

The River and the Stone incluye conceptos y ambientes cercanos que han abierto paso a la 38 edición del Festival de Jazz de la capital aragonesa.

La banda, que escribe, toca e interpreta con la misma calidad y calidez de siempre, ha abierto camino en la 38 edición del Festival de Jazz de Zaragoza tras unos meses de pausa por la covid-19. A lo largo de estos días, la capital aragonesa recibirá más conciertos eclécticos que mantendrán el listón y el espíritu de esta primera cita marcada por el crecimiento y la pureza.

Durante el concierto se ha visto visiblemente emocionada a la vocalista, Nina de Juan, quien ha dado las gracias al terminar cada canción y ha derrochado sencillez, simpatía y cercanía. Es una locura, ha compartido la cantante antes de volver a sentarse en su piano, del que se ha despedido tan solo tres veces para sentirse free woman, bailando por el escenario, que lucía tonos morados.

Mirando a los ojos, con las manos en el pecho, dibujando las palabras con sus dedos y jugando con su voz, Morgan ha interpretado las nuevas canciones del disco y ha repasado otras como Sargento de Hierro y Volver. Uno de los temas más esperados ha sido River, una pieza como sinónimo de mantra que cuenta la historia de un río y una piedra condenados a no poder ser el uno sin el otro.

A pesar de casi una despedida, el grupo, compuesto por Ekain, Alejandro, David, Paco y Carolina, ha vuelto al escenario con Alone, el primer single que sacaron en este disco con el que intentan explorar nuevos ambientes, conceptos y sonidos. Nina esta vuelta la ha realizado descalza, sintiendo el suelo y con su vaso rojo de complemento que le permitía recuperar su voz, entrecortada por la emoción.

Sin zapatos, piel con piel, con un foco, una guitarra y una voz se han despedido del público a la vieja usanza que, agradecido, se ha puesto de pie, ha vitoreado al grupo y ha aplaudido durante varios minutos sin cesar tras este juego de luces y tonos que los ha acompañado durante más de dos horas.

Morgan continúa su gira The River Tour, que va a pasar por Bilbao, Sevilla, Huelva, Guadalajara, Toledo, San Sebastián , Valencia, Madrid, Barcelona, Vigo y Valladolid a la espera de nuevas confirmaciones y fechas que presenciarán una cita de alma rockera, emoción profunda y toques setenteros.