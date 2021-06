Monzón se embarca en una cinta quinqui para ganarse al público "baby boomer"

Daniel Monzón, director de la multipremiada "Celda 211", ha presentado en el espacio NeoCine-Málaga un adelanto de 5 minutos de su nueva película, "Las Leyes de la Frontera", donde recupera "la estética, la rebeldía y el discurso ácrata de los 80", tan actual como que incluye una canción de C. Tangana, y no chirría.

La película, que adapta la novela del mismo título de Javier Cercas, cuenta con un guion coescrito entre Monzón y Jorge Guerricaechevarría (el mismo de 'Celda 211') que "contiene todo lo valioso de la novela", según dice el director que comentó Cercas cuando vio su novela "en vivo".

"Sentí que contar algo de esa época iba a conectar con el ahora ya desde la estética; desde la ropa vintage que se lleva ahora, a la música. Cuando leí la novela -ha desvelado Monzón (Baleares, 1968)- noté que había una conexión conmigo, con mi infancia y adolescencia ese territorio de los quinquis que yo veía al final de mi calle, en los descampados".

Y la ambientación, las imágenes vistas hoy y que son exclusivas para el festival de Málaga, según ha dicho la productora Mercedes Gamero, son una especie de inmersión en los ochenta precisa en su verosimilitud, pero que no escatiman en acción y emoción.

Cuando Monzón empieza su proyecto se da cuenta de que no hay películas en España ambientadas en la Transición, "se ha visto la cara A del LP, pero en la B estaban los arrabales, los que no tenían trabajo pero también querían participar de la fiesta, y tomaban lo que creían que les correspondía: robaban un coche....a mi me atracaron", abunda Monzón. "Vivían deprisa deprisa", concluye.

No es casualidad que se refiera a la emblemática película quinqui de Carlos Saura; ahí también están Eloy de la Iglesia y el "1,2,3"; "son el caldo de cultivo de la España actual".

La película le cambia el punto de vista al libro de Cercas para adoptar el de 'el Gafitas' (Marcos Ruiz), un chico de clase media que se enamora perdidamente de una chica quinqui, Tere (Begoña Vargas) y por ella "cruza la frontera", se pasa al otro lado: a la vida peligrosa, pero atractiva, de las bandas.

El director de "Yucatán" (2018) ha preferido mezclar entre los nueve quinquis de la banda a actores no profesionales, que han "llenado de frescura" la cinta.

Los chavales se vieron todas las películas de la época, se leyeron los Fotogramas de los ochenta y pelearon (les da la risa a Vargas, Ruiz y Salgado) con un diccionario de palabras quinquis.

"Se respira el lado salvaje, pero también es una historia de amor" que retrata la Girona de 1978, apunta Monzón.

Del triángulo amoroso que surge entre Tere, Nacho y el Zarco (Chechu Salgado) solo cabe una recreación romántica del universo quinqui, señala Monzón, orgulloso del resultado.

Rodada en diferentes localizaciones de Cataluña, entre ellas, Girona, Manresa, Montblanc y Costa del Garraf, la cinta ha contado con siete millones de euros de presupuesto. Warner Bros. Pictures España se ocupará de distribuir esta película, producida Atresmedia, La Terraza Films e Ikiru Films.