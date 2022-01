Mónica Oltra votaría a Tanxugueiras para representar a España en Eurovisión

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado este viernes que ella votaría a Tanxugueiras para representar a España en Eurovisión por su potencia en el escenario, la modernización que han hecho de la canción tradicional y por cantar en una de las lenguas cooficiales (gallego).

"Me he mojado y que me caiga todo el peso de Twitter en la cabeza", ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno al ser preguntada por su favorito para ganar la final del Benidorm Fest, que se celebra este sábado, y decidirá el candidato o candidata español a Eurovisión 2022.

Los clasificados en las dos semifinales son, además de Tanxugueiras ("Terra"), Chanel ("SloMo"), Varry Brava ("Raffaella"), Blanca Paloma ("Secreto de agua"), Rigoberta Bandini ("Ay Mama"), Rayden ("Calle de la llorería"), Xeinn ("Eco") y Gonzalo Hermida ("Quién lo diría).

Tras aclarar que el Consell no ha tratado este asunto, Oltra ha señalado que como vicepresidenta debería decir "que ganen los valencianos". "Pero eso no sería yo", ha aclarado para terminar mojándose sobre su favorito.

Ha señalado que después de haber escuchado esta mañana las canciones de los finalistas, pues no ha seguido en directo las galas, y sin ánimo de meterse "en un charco", ella votaría a Tanxugueiras.

Ha destacado que son "unas mujeres muy potentes en el escenario", que le gusta "muchísimo la música" que hacen, que "conecta atávicamente muchas culturas europeas", y que han "modernizado muy bien la canción tradicional".

Ha resaltado también que canten en gallego, y ha dicho que "puede que sea hora de que España vaya a Eurovisión, después del intento de Joan Manuel Serrat hace ya bastantes décadas, con una canción que sea en lengua cooficial".

Además, ha dicho que le "gusta mucho que ellas son el centro del escenario y los bailarines son chicos, al revés de lo que suele pasar", de manera que desde el punto de vista de la perspectiva de género le parece que "son fantásticas".

