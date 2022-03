El momento clave de Denzel Washington con Will Smith que no captaron las cámaras: "Ten cuidado"

La noche de la gala de los Oscar siempre capta la atención de los grandes aficionados al cine. En esta ceremonia se reúnen las mayores estrellas de Hollywood para ver quién recibe la estatuilla dorada, pero en esta edición, la transcendencia de los premios ha trascendido de los más cinéfilos y toda la sociedad está hablando del inesperado 'tortazo' de Will Smith a Chris Rock. El actor norteamericano ganó el premio a mejor actor por su interpretación de King Richard en la película 'El Método Williams', pero su protagonismo no fue por este reconocimiento, sino por ese incidente previo.

El cómico Chris Rock fue el encargado de hacer un discurso en la ceremonia y en él incluyó referencias jocosas a la alopecia que sufre la mujer de Will Smith, Jada Pinkett Smith. Esto no sentó nada bien al que poco después fue galardonado con el Oscar al mejor actor, perdió los papeles y se levantó de su sitio hacia Chris Rock y le endosó un 'tortazo' en la cara al cómico, exigiéndole que no nombrase a su mujer.





Denzel Washington calmó a Will Smith en el descanso

Esto generó un gran impacto en toda la sociedad, incluido en todos los presentes. Los presentes en la gala se quedaron impactados sin saber muy bien qué hacer, pero otros como Denzel Washington aprovecharon la pausa publicitaria para hablar con Will Smith y su mujer. El ganador de dos Oscar tuvo un gran papel a la hora de calmar al actor y el propio Will Smith reconoció en su discurso que Denzel le había estado aconsejado y le advirtió sobre la situación que había vivido: "Ten cuidado, en los momentos cumbre es cuando el diablo va a por ti". Además de Washington, otros actores como Tyler Perry o Bradley Cooper también se levantaron para tratar de calmar a un Will Smith que había perdido los papeles.









Después de todo esto, Will Smith recibió el Oscar a mejor actor y pronunció su discurso entre lágrimas por todo lo que había sucedido previamente. Reconoció que en su profesión tienen que ser capaces de sufrir insultos y aguantar que la gente te falte al respeto.

De hecho, comparó su reacción ante la falta de respeto a su mujer con su papel en la película: "Richard Williams fue un acérrimo defensor de su familia. En este momento de mi vida estoy abrumado por lo que Dios me está pidiendo que haga y sea". Para finalizar, agradeció a todos el premio y concluyó: "Espero que la Academia me vuelva a invitar".





Esta polémica generó una gran polémica en la sociedad entre los defensores de cada una de las partes. Muchos son los que han reclamado que La Academia retire el Oscar al mejor actor a Will Smith por su reacción al desafortunado comentario.

Sin lugar a dudas, la opinión de La Academia era una de las más esperadas y se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter: "La Academia no está a favor de la violencia de ningún tipo. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo".

