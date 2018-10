Mohammad Rasoulof: "El Estado iraní jamás podrá encarcelar mi mente"

El director de cine iraní Mohammad Rasoulof, recluido en su país tras cumplir su condena de seis años de prisión por sus críticas al Gobierno de la República Islámica, ha asegurado hoy que por muchas "restricciones" que le pongan, el Estado iraní "jamás podrá encarcelar su mente".

Condenado en 2010 a seis años de prisión y recluido en su país desde entonces, el cineasta ha estado hoy presente vía Skype desde su domicilio en Irán en la 63 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, que le rindió un homenaje con la entrega de una Espiga de Honor en su gala inaugural.

Sin embargo, el propio cineasta ha reconocido que el arresto y confiscación de muchas de sus obras en 2010 por parte del Gobierno ha marcado un "antes y un después" en su obra, pues si bien antes se "comedía" para intentar no "enfrentarse directamente" al Gobierno de su país, desde entonces nadie le va a "hacer callar", aunque él mismo ha asegurado que allí está "totalmente censurado".

En la actualidad, Irán es "peor que una dictadura", pues, si bien en un régimen dictatorial el poder deja claro "qué puedes hacer y qué no", el Gobierno del país persa es como un "lobo al cuidado de ovejas, solo que no se come a todas, ya que a algunas las deja jugar".

Esta situación provoca, según Rasoulof, un estado de "miedo, caos e incertidumbre", que lleva a los artistas a autocensurarse por miedo al "no saber qué pasará" y si tu trabajo te puede llevar, como en su caso, a la cárcel.

Precisamente este espíritu crítico reflejado por medio de su filmografía es lo que ha llevado a la 63 edición de la Seminci a otorgar a Rasoulof una de sus Espigas de Honor, además de un ciclo de cinco días en una de sus salas con las cintas más destacadas del director y que él mismo ha seleccionado, como 'The White Meadows' (2009) o 'Goodbye' (2011).

En su extensa filmografía, Rasoulof ha reconocido hoy que la opresión es el fino hilo conductor que une a todas sus obras y que se basa en su propia experiencia personal, ya que él proviene de una extensa familia donde gozaba de "gran libertad", que se vio "violentamente cortada" cuando creció y se introdujo en la sociedad.

No obstante, esta sensación de falta de libertad para decir lo que pensaba no le llevó a buscar un enfrentamiento directo con el Gobierno iraní, de ahí que le "extrañó" cuando en 2010 las fuerzas del Gobierno acudieron a uno de sus rodajes para detenerle.

Finalmente, en cuanto a los proyectos que en la actualidad rondan por esa mente a la que "nadie" puede poner verjas, el cineasta ha reconocido que le gustaría llevar a la gran pantalla la historia de una mujer como gran protagonista, algo que si no lo ha hecho hasta ahora es porque la mujer sigue siendo una "gran desconocida" para él, ha sentenciado.