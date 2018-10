"A la moda le falta conciencia", dice Miguel Adrover

El diseñador Miguel Adrover ha sido galardonado hoy con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2018, que otorga el Ministerio de Cultura y Deporte, un galardón que ha recibido con "sorpresa" en su pueblo mallorquín de Calonge, donde vive alejado del diseño desde hace más de una década.

Artista multidisciplinar, Adrover (Mallorca, 1966) revolucionó el mundo de la moda en los años 90 con colecciones de impacto en las que su compromiso social, su capacidad reflexiva y su preocupación por el medio ambiente se ponían de manifiesto sobre la pasarela.

Abrumado, asegura que en el mundo de la moda hay "más tendencia, pero nos falta conciencia", una reflexión, que según sus palabras, no pretende ser negativa sino "que nos lleve a pensar por qué una camiseta puede costar solo cinco euros", ha dicho hoy a Efe.

Confía en que el auge de la moda sostenible "no sea una mera cuestión de marketing" y que las nuevas generaciones lo apoyen.

Lo que más le "molesta" de la industria de la moda actual es el "hecho de que falta reacción a lo que está pasando en el mundo. No hay referencias al cambio climático o a la geopolítica. La moda no está conectada a la realidad".

Considera que la moda tiene muchas caras "ahora mismo es una locura. No puedo explicarlo, es un monstruo que no tiene alma".

El diseñador mallorquín ha hecho de su isla su refugio, pero no vive aislado. "Me llaman para dar conferencias e incluso, después de tanto tiempo para hacer entrevistas", y comenta satisfecho como otros jóvenes diseñadores se inspiran en su trabajo y le siguen viendo como un referente en el mundo de la moda.

Adrover que llegó a anunciar en Instagram que había muerto, no descarta volver a las pasarelas. "Puedo resucitar en cualquier momento, dependerá de las condiciones y las ofertas".

Entre sonrisas reconoce que en su caso "no se ha cumplido el dicho: "Nadie es profeta en su tierra. No me esperaba este premio que es muy bienvenido", concluye este creador, que espera que, a partir de ahora, los más jóvenes puedan conocer su obra.