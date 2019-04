"Moby-Dick" escrito sin la letra "e" para concienciar sobre la discapacidad

LITERATURA DISCAPACIDAD

Al Capitán Ahab le falta un brazo y no una pierna, busca un pulpo en lugar de una ballena y navega por los mares de Cuba y no en los de Nantucket en "Moby-Dick sin límites", una reescritura del clásico para concienciar sobre la igualdad de las personas con discapacidad en los que no aparece la letra "e".,Esta nueva versión de la novela de Melville se ha presentado este miércoles en Fnac Callao con la presencia de Jesús Vidal y Gloria Ramos, actores de la ganadora del Goya a