Miss Caffeina dice "no" a Benidorm Fest: "Es lo mismo de siempre"

La banda Miss Caffeina, nombre de la música española actual que muchos "eurofanes" han puesto a menudo sobre la mesa como posibles candidatos a Eurovisión, reconocen haber seguido con interés el primer Benidorm Fest, aunque su respuesta sigue siendo "no" a participar en esta preselección en próximas ediciones.

"No nos queda bien Eurovisión. Es como cuando ves que a alguien le quedan bien unos pantalones, pero a ti no te pegan. Hemos vivido el paso de Varry Brava por allí como si fuésemos nosotros a tocar, lo hemos disfrutado mucho, pero no nos vemos ahí", ha respondido a Efe el vocalista y compositor Alberto Jiménez.

Grandes amigos del citado trío de Orihuela (Alicante), con el que llegaron a compartir gira, destacan como "lo más positivo la variedad y calidad de la música expuesta" y el haber podido disfrutar de compañeros como "Rigoberta Bandini, Tanxugueiras, Javiera Mena o Rayden".

Quizás hubo un momento de reflexión. "Pero luego, con todo lo que se ha creado después, me hizo pensar: ¿Ves por qué no?", añade Jiménez.

Se refiere, según explica, a la visceralidad de algunas reacciones en redes sociales, con insultos hacia los artistas, pero también al sistema de votación, "quizás lo más decepcionante" en palabras de Sergio Sastre, que lamenta que se haya dejado pasar "ese plantel" de compositores diferentes.

"No se trata de poner el foco en la ganadora, que es muy justa, sino en la decisión de un jurado afín al Eurovisión de siempre, el que conocemos hasta ahora", ha argumentado Jiménez, algo que ratifica su compañero Antonio Poza: "Nos habían dicho que iba a ser nuevo, que iba a cambiar, pero al final es lo mismo de siempre. Que no nos vendan otra cosa".