Mishima disecciona el amor en tiempos de pantallas en su nuevo disco

Rosa Díaz

Los dos años de pandemia han sido "duros, pero también muy inspiradores" para el compositor de la banda Mishima, David Carabén, que los ha vivido como "una caricatura de los tiempos de pantallas en los que estamos" y los ha diseccionado en "L'aigua clara", el disco que sale este viernes a la luz.

Un trabajo discográfico que llega cinco años después del anterior, "Ara i res", porque la covid lo paró todo y obligó a aplazar su edición.

"Hemos pasado una temporada encerrados en casa, mirando internet y relacionándonos a través de las redes sociales, privados de la exploración y el descubrimiento que aporta la presencialidad", ha explicado Carabén en una entrevista con Efe.

Un período de nuestra vida que ha sido "como una caricatura del momento histórico en el que estamos, en el que las relaciones humanas están cada vez más mediatizadas".

En su opinión, "en el siglo XX, las pantallas te abrían una ventana al mundo que no conocías y, en el siglo XXI, se han convertido en autorreferenciales y claustrofóbicas"

Esta reflexión está presente en varios temas de "L'aigua clara" que, como en todos los discos de Mishima, habla de amor, pero esta vez de amor en tiempos de pantallas.

Un ejemplo es el tercer corte del disco, "Sé que ets tu", que narra "una relación con alguien que no sabes realmente quién es. Si nos escondemos, nos travestimos y hacemos ver que somos lo que no somos, podemos flirtear, incluso nos podemos enamorar, pero enamorarse de alguien que no conoces, más que amor es devoción religiosa".

La siguiente canción, "Mia Khalifa", también aborda el mismo tema, pero a partir del caso real de la mujer que da título a la canción, una actriz porno que dejó la profesión decepcionada.

"En una escala mucho más local, yo también trafico con los sentimientos", canta en este tema Carabén, que utiliza la historia de Mia Khalifa para hablar de sí mismo y de todo aquel que no se muestra tal como es.

"Un cantante es como una actriz porno, cada vez que canta hace ver que siente una cosa que no siente. Lo que hace, en todo caso, es invocar a ese sentimiento a través de la música", considera

Menos reflexiva es la canción "Cotó" que "desenfada el disco" con una letra "menos ambiciosa" y una música que tiene "la frescura de las canciones grabadas rápidamente, en cuanto salen del horno", según el guitarrista Dani Vega.

En esta composición la banda juega y hace cambios bruscos de ritmo, que después retoman en "Vapor", el tema instrumental que cierra el disco.

A pesar de la libertad que la banda se da en estas dos piezas, "en general el disco es continuista porque, después de cinco años, teníamos más necesidad de volver a tocar que de experimentar", reconoce Vega.

"Cinco años son muchos para una banda -ratifica Carabén- y el año en blanco que hemos pasado esperando a poder sacar el disco ha sido económicamente un desastre".

"No vale la pena sacar un disco si no puedes presentarlo después en una gira porque el disco se financia con los bolos del primer año, que son los que están mejor pagados", indica el compositor.

"Después, te siguen saliendo conciertos, pero ya no son como los del primer año, por eso todos los miembros de la banda tenemos profesiones paralelas", aclara Carabén, en referencia a Dani Vega, que compone música para publicidad, Marc Lloret, que es el director del Mercat de Música Viva de Vic y él mismo, que colabora en varios medios de comunicación.

"Muchas bandas han hecho lo mismo que nosotros, han esperado a que pasara la mala época y están sacando sus discos ahora. Eso está produciendo un embudo y un exceso de discos, conciertos y festivales, pero es inevitable, todo el mundo quiere recuperar el tiempo perdido", concluye Carabén.