Un Miró por cuatro millones de euros, entre las obras más caras de Arco 2019

ARCO, la Feria de arte contemporáneo abre sus puertas el próximo día 27, y entre las obras más caras que se puede encontrar el visitante figura un cuadro de Joan Miró, "Personnage et oiseau", de 1963, por un precio de cuatro millones de euros, en la prestigiosa galería francesa Lelong.

Además de un óleo sobre lienzo de Wassily Kandinsky, "Au milieu", de 1942, en la galería Leandro Navarro, dedicada a las vanguardias históricas y la que suele tener las obra más caras, que tiene un precio de 1.850.000 euros.

Uno de los artistas vivos más requeridos e influyentes en la actualidad, el estadounidense Dan Graham (1942) estará en Arco en la Galería Cayón con sus instalaciones que oscilan entre los 80.000 euros.

Y como la Feria quiere ser también una oportunidad para crear coleccionistas jóvenes, el visitante se puede encontrar una obra por 700 euros. Se trata de "Everything about the contemporary is panda", 2017, una fotografía en impresión cromogénica, de 40x61cm. Edición 15, en la Rodríguez Gallery.

También por mil euros, se puede adquirir una obra de Elena Aitzkoa, en la galería Rosa Santos, y la obra "Blind drawings II", de 2018. Hilo de algodón sobre papel de algodón. 21x29 cm. Edición de 3, en la galería Sabrina Amrani.-