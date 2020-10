Miranda July, John Waters y Cristina García Rodero en el VIII Rizoma Festival

Miranda July, John Waters y Cristina García Rodero serán los protagonistas del VIII Rizoma Festival que se celebrará entre el 17 y el 26 de noviembre en una edición mixta, presencial y telemática, y bajo el lema Mascaradas.

Centrado en la convergencia del cine con otras disciplinas artísticas, Rizoma acogerá este año 34 proyecciones de películas de ficción, documentales y cortometrajes, procedentes de España, Japón, Alemania, Bélgica, Francia, Chile, Perú, Guatemala, México, Cuba, EEUU y Canadá.

"Cómo sobrevivir en un mundo material" (Kajillionaire), tercer largometraje de Miranda July, será la película inaugural. Estrenada en Sundance el pasado 25 de enero de 2020 y seleccionada en la Quincena de Realizadores de Cannes, narra las peripecias de una familia poco convencional con un reparto encabezado por Evan Rachel Wood y Debra Winger.

Miranda July es a su vez la cineasta homenajeada en esta edición que incluirá una retrospectiva de su obra cinematográfica en Filmoteca Española. Artista de culto "entre lo hipster y el punk", la californiana, directora de cine, escritora y artista de 'performances' ha presentado su obra en lugares como el MoMA, el museo Guggenheim y dos bienales de Whitney.

También en la jornada inaugural se celebrará un encuentro telemático con John Waters desde la sede de Fundación Telefónica. El hijo de Baltimore y padre del 'trash' abordará la temática central del festival, las mascarada.

Su obra y figura estarán también representadas en el festival en la película española "The mystery of the pink flamingo" de Javier Polo, una excéntrica "road movie", híbrido entre documental y ficción, protagonizada por Meneo (Rigo Pex), John Waters, Eduardo Casanova y Allee Willis entre otros.

Por otro lado, las fotógrafas Cristina García Rodero y María Ángeles Sánchez, dos figuras clave en el retrato artístico y divulgativo de las tradiciones e identidad cultural española, celebrarán un encuentro en Fundación Telefónica el jueves 19 de noviembre.

Como cada año se otorgará el premio Rizoma de cine, destinado a descubrir y apoyar nuevas voces. El jurado estará compuesto por María Zamora, productora en Avalon, el actor y director Eduardo Casanova, y el dúo de artistas multidisciplinares y ganadores de la edición anterior, 'Burnin' Percebes', compuesto por Fernando Martínez y Juan González.

En un año 2020 que se ha visto invadido inesperadamente por las 'máscaras' a causa de la covid-19, los organizadores de Rizoma proponen darle la vuelta al concepto para celebrar su lado más artístico y reflexionar sobre la tradición de las fiestas de máscaras, símbolo del nacimiento de los personajes de ficción.

La dirección del festival mantiene su idea de fomentar la cultura presencial, con proyecciones en las salas de cine y teatros, incorporando todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad.

Las sedes presenciales serán Cineteca Madrid, Fundación Telefónica, Filmoteca Española, Sala Equis, Cines Renoir y Teatros Luchana, además de Filmin como sede 'online' del festival.