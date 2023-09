La mirada femenina del nuevo universo 007: salvar en lugar de ser salvadas

La autora de "Doble o Nada", Kim Sherwood, heredera literaria del universo espía de 007, ha defendido este viernes su mirada diversa y el viaje al siglo XXI en el que trata de embarcar a nuevos perfiles de espías, a nuevos lectores y a nuevos espectadores, con mujeres que pasan a salvar en lugar de ser salvadas.

Durante su participación en el Hay Festival Segovia, Sherwood ha asumido con la frescura que le dan sus 33 años el reto de convertirse en la voz de esta histórica saga, con el beneplácito de la familia Fleming, que vio en ella una especie de fan suficientemente capacitada para dar un nuevo impulso a las historias de espías que antes protagonizó James Bond.

La idea no es acabar con Bond, quien pasa a estar implícito en las historias, lo que permite abrir la mano a nuevos perfiles, más plurales y diversos, alejados del estereotipo masculino y heroico del agente 007.

"Todo gira en torno a James Bond, por su desaparición, pero no es el personaje principal", ha explicado la escritora en una conversación con la jefa de arte del British Council en España, Cristina Ward.

Sherwood ha ensalzado el concepto de "empatía por la diferencia", que experimentó en sus propias carnes cuando, de niña, vivió lo que es ser tratada como un niño y una niña a la vez. Ha relatado que su forma de vestir y su pelo corto, que mantiene, le hicieron experimentar ese trato basado en el estereotipo, contra el que se rebelaba.

"Tienes empatía por la diferencia y las personas a las que la sociedad les dice que no encajan de alguna manera y están marginadas", ha sostenido la autora, convencida de que esta experiencia le ha servido para la construcción posterior de sus personajes y para "desafiar los estereotipos".

Se ha detenido también en la influencia que tuvo sobre la novela el hecho de que fuera escrita en plena pandemia de la covid, con un aislamiento que ha considerado una "suerte", porque cree que le quitó presión el hecho de que fuera un "secreto total", aunque a la vez añadió una incertidumbre sobre la manera en que sería recibido este cambio de rumbo del universo Bond.

Ha agradecido la bienvenida que le han brindado la mayoría de seguidores, a quienes ha tratado de convencer con sus historias para que 'prestaran' su amor por el espía estrella a otros personajes, porque eso sería otra forma de amar a su icono.

Esta escritora y profesora de Escritura Creativa en la Universidad de Edimburgo se embarcó como escritora con la publicación en 2018 de la novela Testament, en el que relataba la historia de sus abuelos y que le sirvió de aval ante la familia Fleming, con la que se comprometió a una trilogía que se completará en los próximos años -el segundo volumen llegará en primavera-.

Cuando se reunió con los hijos de su admirado autor, únicamente establecieron dos criterios para acometer este reto, según ha relatado: "Se establecería en el siglo XXI para que se sintiera muy contemporáneo y se expandiría el mundo de Bond, para traer nuevos personajes".

"Soy una especie de puerta de entrada a Bond para personas que pueden sentir que no fuera para ellos, que no eran bienvenidos en la mesa", ha indicado Sherwood, convencida de que esto puede atraer a más personas, interesadas por dinámicas como que "los personajes femeninos no tienen por qué ser secundarios y no tienen que ser rescatados por él (Bond) al final".