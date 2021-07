Lo mío es lo latino": Nia Correira debuta tras OT con "Cuídate"

Silvia García Herráez

Desde que se alzara con el primer puesto de la última edición de "Operación Triunfo" (OT 2020), Nia Correira ha estado trabajando en el repertorio que forma parte de su debut discográfico, un primer EP físico titulado Cuídate (Sony Music), con ritmos latinos que han puesto banda sonora al verano.

"Yo quería hacer algo con lo que disfrutara y que me gustara a mí, quería salir de ese estilo al que la gente estaba acostumbrada a escucharme en la academia, sobre todo después de cantar 'Run the world' (Beyoncé). Lo mío es lo latino", dice orgullosa y riendo en una entrevista con la Agencia Efe.

Y es que para Nia (Las Palmas de Gran Canaria, 1994) hay principios básicos que son innegociables: raíz, baile y latino clásico, evocando reminiscencias cubanas. "Este es el tipo de música que yo he mamado desde que era pequeña, el que me gusta y con el que disfruto. Si me ponen reguetón lo bailo igual -ríe-, pero en los ritmos latinos clásicos es donde yo me siento más cómoda", añade.

Casi desde su salida del programa musical, la joven artista tenía muy claro que quería hacer un disco, y que fuera formato EP para "que no se quedara nada en el tintero". "Cada canción tiene muchísimo trabajo, su historia y su por qué, estaba todo muy bien definido y no quería que se quedara nada en el aire", aclara.

Asimismo, señala que este tipo de formato "ayudaría" a que la gente la conozca, ya que "hay muchas personas que no han seguido el programa y no saben quién soy, y de esta manera "si tu canción suena en la radio o en Spotify ya te van conociendo".

De su primer proyecto musical, Nia ya había dado algunas pinceladas con las canciones "Malayerba", "Cúrame" -con Blas Cantó-, "Asúmelo" -con Roy Borland-, "Arrebatao" y "Mi luna llena" -con India Martínez-. Pero quedaba una más, "Maldito", para poner el broche de oro a su primer trabajo discográfico.

Según confiesa la artista, esta última canción la compuso la cantante Vanesa Martín específicamente para ella: "Fue súper fuerte, la verdad que muy contenta de que ella haya compuesto para mí, porque, además, yo entré a OT gracias a una versión que hice de una canción suya. Así que para mí es todo un honor", relata emocionada.

En realidad, fueron dos canciones la que artista malagueña compuso para la canaria, pero finalmente se decantó por "Maldito" (producida además por Ismael Guijarro) para que entrara en el álbum. "Quien conoce a Vanesa Martín va a notar su composición, obviamente luego yo la he hecho mía, pero es fantástica", agrega.

Nia llegó a OT 2020 con una formación en técnica vocal, música moderna y con experiencia como miembro del Coro Oficial de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y como parte del elenco del musical "El Rey León". También había viajado por muchos países y trabajó como cantante en "Lío", uno de los shows de entretenimiento más reconocidos de Ibiza.

También por ello se le abrieron las puertas para coprotagonizar la primera serie musical en español de Netflix, "Érase una vez pero ya no" dirigida por Manolo Caro y que cuenta con el cantante colombiano Sebastián Yatra en el reparto, además de Itziar Castro, Rossy de Palma o Asier Etxeandia.

"Al principio lo pasé un poco mal, bueno solo el primer día que lloré mucho -recuerda riendo-. Como no tenía un feedback no sabía si lo estaba haciendo bien o no, pero pasado ese día, luego me tocó rodar con Asier y fue todo súper. Ojalá y me salgan más proyectos así porque me encanta la interpretación", reconoce.

A pesar de que todavía no se sabe nada sobre su personaje, la serie es un anticuento de hadas que relata la historia de dos amantes separados de forma trágica que deberán reencontrarse en otra vida para romper el hechizo que ha caído sobre su pueblo. "Es una historia muy divertida, a la gente le gustará", avanza.

Mientras sus seguidores esperan que se estrene la serie, la cantante ha avanzado alguna fecha de firma de discos (12 julio Fnac de San Agustín de Valencia, 13 en la Fnac de Málaga y 14 en la Fnac de Torres Sevilla), así como la de los conciertos en Barcelona el 17 de septiembre y en Madrid el 19 del mismo mes.