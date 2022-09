Mikel Gurrea sorprende con un sólido debut sobre una pareja en crisis, "Suro"

Magdalena Tsanis

Tras presentar el año pasado en el Festival de Venecia su corto "Heltzear", el director vasco Mikel Gurrea ha dejado muy buena impresión en San Sebastián con su opera prima, "Suro", una historia sobre una pareja en crisis que ha entrado este lunes en la competición por la Concha de Oro.

Con los bosques de alcornoques del Alto Ampurdán de fondo y rodada en catalán, Vicky Luengo y Pol López dan vida a Helena e Iván, una pareja urbanita que decide empezar una nueva vida en medio de una naturaleza que resulta menos idílica de lo que esperaban.

Licenciado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Gurrea ha explicado en rueda de prensa que la idea de "Suro" (corcho en catalán) surgió en 2010, cuando al finalizar la carrera y sin saber bien qué hacer, le surgió la oportunidad de trabajar en la campaña del corcho, pelando los alcornoques.

"Descubrí todo un mundo de texturas y sonidos y tuve muchas sensaciones contrapuestas: iba de parte del propietario pero no era el propietario, hablaba catalán pero no era catalán y estaba trabajando de temporero pero me iba a marchar y ellos seguirían ahí", ha explicado.

Años después, en 2016, su proyecto fue seleccionado para la residencia del Festival de San Sebastián, Ikusmira Berriak. "Tenía 32 años y estaba en una relación de pareja larga, me surgieron muchas preguntas sobre dónde vivir, si en la ciudad o la naturaleza, cómo vivir de manera más sostenible, tener hijos o no", enumera.

De todo ese "magma" salió "Suro", una película que orbita en torno a las tensiones internas de los dos personajes y las que surgen entre ellos, a la vez que trata cuestiones como el racismo, la constante amenaza de los incendios en verano en esa zona y los roles de género.

"Cuando hice la campaña del corcho me encontré con gente que había nacido ahí, gente de Extremadura y Andalucía y gente de Marruecos; yo no viví las tensiones de las que habla la película pero me parecen plausibles porque vivimos en una sociedad racista y decirlo y cuestionarlo me interesa para pensar cómo podemos hacerlo mejor", ha dicho Gurrea.

Luengo -conocida por la serie "Antidisturbios"- y López son los dos únicos actores profesionales del elenco, en el que destaca también Ilyass El Ouahdani, un joven marroquí debutante.

Luengo ha asegurado que es el papel de su vida para el que menos referencias externas ha tomado. "Era un personaje que tenía que enfrentar desde mí, mis miedos y mi sinceridad porque de eso habla la película, de ser sincero contigo mismo, de cómo ves y te ven, de cómo juzgas y eres juzgado y del miedo a no ser amado".

Los roles tradicionales se invierten en el filme, donde ella es la más segura y emprendedora, mientras que él se muestra inseguro y se refugia entre otros hombres en el bosque. "Parece excepcional que la mujer sea fuerte y el hombre vulnerable, pero ojalá estas categorías lleguen a ser transversales y podamos encarnar y ser todo indistintamente", ha opinado Gurrea.

"El entorno de la película es profundamente masculino en un sentido canónico, no lo podemos negar, pero no queríamos generar un discurso en torno a eso, son una hombre y una mujer heterosexuales que van al campo a refundar su vida y ahí surgen una serie de tensiones entre lo que son y lo que quieren ser".

La película iba a rodarse inicialmente en el verano de 2020 pero se pospuso por la pandemia al verano siguiente y su estreno en cines está previsto el 2 de diciembre de 2022, de la mano de la distribuidora A Contracorriente. EFE

